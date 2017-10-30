10 yıllık Kars-Bakü-Tiflis tren yolu projesi.. Tarihi İpekyolunun eksik parçası tamamlandı. Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan'a, Londra Pekin'e bağlandı.

İKİ BÜYÜK ENGEL ORTADAN KALDIRILDI

Dünyanın iki büyük ticaret merkezi arasında demiryolu ile kesintisiz seyahatin önünde iki engel vardı. İlki Marmaray'la kapatılmıştı. En büyük eksikse Bakü-Kars-Tiflis tren yoluydu.

İNŞASI İÇİN 600 MİLYON DOLAR HARCANDI

2007'de ihalesi yapıldı. 1 yıl sonra ise temelleri atıldı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 830 kilometre uzunluğunda. 79 kilometresi Türkiye'den, 246 kilometresi Gürcistan'dan, 504 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor. İnşası için 600 milyon dolar harcandı.

AZ MALİYETLE YÜK TAŞIMACILIĞI MÜMKÜN OLACAK

Projenin önceliği yük taşımacılığı. 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip hatla 45-60 günlük nakliye süresi 15 güne düşecek. Bugüne kadar maliyetinin yüksek olması nedeniyle taşınması az yapılan inşaat malzemeleri, gübre gibi malzemeler az maliyetle taşınabilecek.

TÜRKİYE'YE YILDA 1 MİLYAR DOLAR GETİRECEK

Türkiye ile orta asya ülkeleri arasındaki mevcut yük trafiği büyük ölçüde bu hatta kayacak. Bu hatla ayrıca 1 milyon yolcu taşınması da hedefleniyor. Hat, Kars ve çevresindeki illerin yanı sıra bölgeye de ekonomik anlamda katkı sağlayacak. Türkiye bu projeden yılda 1 milyar dolar gelir elde edecek.

Kaynak: haberinburada