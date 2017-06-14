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İŞTE AYBÜKE ÖĞRETMENİ KATLEDEN O TERÖRİST


İŞTE AYBÜKE ÖĞRETMENİ KATLEDEN O TERÖRİST
Tarih : 14 Haziran 2017, 09:54
Puan Ver : İşte Aybüke Öğretmeni Katleden O Terörist(6/10)5


Batman'ın Mava Dağı bölgesinden geldikleri belirlenen iki PKK'lı terörist, geçtiğimiz hafta AK Partili Kozluk İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına uzun namlulu silahlarla rastgele ateş açmış, kurşunlar o sırada yoldan geçen ve içinde 5 öğretmenin bulunduğu araca isabet etmişti.



Araçtaki öğretmenlerden 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Aybüke öğretmeni şehit eden ve ardından karakola saldıran teröristin Batman nüfusuna kayıtlı Ahmet Seçkin olduğu belirtildi. Kozluk ilçesinde saldırı talimatını veren teröristlerin yakalanması için de geniş çaplı operasyon başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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