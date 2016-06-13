

Atalay Filiz İzmir'de yakalandı. Atalay Filiz'e dedektiflerin ilk sorusu Tuzla'da öldürülen 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı cinayeti oldu. İzmir'de yakalanan ve dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirilen 3 cinayet zanlısı Atalay Filiz, ilk sorgusunda 2 çocuk annesi öğretmen Fatma Kayıkçı'yı, kendisinin gerçek kimliğini tespit ettiğini, Ankara'da işlediği cinayetleri öğrendiğini düşündüğü için öldürdüğünü itiraf etti.







Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Atalay Filiz'e dedektiflerin ilk sorusu Tuzla'da öldürülen 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı cinayeti oldu. Atalay Filiz, dedektiflerin 'Fatma Kayıkçı'yı sen mi öldürdün?' sorusuna 'Evet' yanıtı verdi. İstanbul cinayet masası dedektiflerinin Fatma Kayıkçı'yı neden öldürdün sorusuna ise yanıtı şu oldu. 'Gerçek ismimin Atalay Filiz olduğunu anlamıştı. Ankara'da işlediğim cinayetleri öğrendiğini düşündüm. 'Beni yakacak' dedim. Panikledim. Öldürdüm' dedi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Atalay Filiz'in sorgusu gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.







İzmir'de yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilen Atalay Filiz'in, ilk ifadesinde özellikle annesini çok özlediğini söyledi.







Kayıp olarak aranan sevgilisi Olga Seregina ile ilgili de Filiz, "Onun kaybolmasından ben sorumlu değilim. Ailemle 3 yıldır görüşmüyorum. Annemi çok özlemiştim, yanlarına gitmek istedim. Ama arada mesafe olunca, artık özlem duygusunu bastırdım ve yanlarına gitmekten vazgeçtim. Yakalanmasaydım İstanbul'a gidecektim" dedi.