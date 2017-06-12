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işte aşkın fotoğrafı

İŞTE AŞKIN FOTOĞRAFI

Altı yıl aradan sonra yeniden barıştıkları konuşulan eski eşler Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi, kızları Nazlı ile Miami'ye tatile giderken havaalanında görüntülendi.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:58
Puan Ver : İşte Aşkın Fotoğrafı(6/10)7


Altı yıl aradan sonra yeniden barıştıkları konuşulan eski eşler Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi, kızları Nazlı ile Miami'ye tatile giderken havaalanında görüntülendi.



SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLARDI

HT magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Haluk Bilginer'in, meslektaşı Zerrin Tekindor'la ilişkisini noktalamasının ardından eski eşi Aşkın Nur Yengi ile barıştığı iddia edilmişti.



Yengi'nin usta oyuncunun evlenirken hediye ettiği 300 bin TL'lik yüzüğü yeniden takmaya başlamasıyla dedikodular artmış ancak ikili, konuyla ilgili sessizliklerini korumuştu.



 



kaynak:milliyet








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