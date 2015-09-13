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işte apple'ın 20 yıl önceki oyun konsolu olan pippin

İŞTE APPLE'IN 20 YIL ÖNCEKİ OYUN KONSOLU OLAN PİPPİN

Apple'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte herkesin gözleri yeni tanıtılan iPhone 6S'lerin üzerinde de olsa, izleyiciler özellikle Apple TV'nin tanıtımı kısmında oldukça etkilendiklerini söylemek mümün.

Tarih : 13 Eylül 2015, 09:26
Puan Ver : İşte Apple'ın 20 Yıl Önceki Oyun Konsolu Olan Pippin(6/10)3


Apple'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte herkesin gözleri yeni tanıtılan iPhone 6S'lerin üzerinde de olsa, izleyiciler özellikle Apple TV'nin tanıtımı kısmında oldukça etkilendiklerini söylemek mümün. Bunun sebebi elbette Apple'ın yeni nesi Apple TV'de video oyunlarına odaklanmasıydı. Ancak birçok kullanıcı Apple'un bu durumunu bir ilk olarak nitelendirse de bu durum aslında Apple'ın ilk denemesi değil. Kaliforniyalı şirketin, daha önce birkaç kez daha bu tür girişimlerde bulunduğunu ve oyun dünyasına girmeye çalıştığını hiç biliyor muydunuz?



1993 yılında 14 inç boyutunda bir televizyon setiyle birlikte set-top box girişiminde bulunan Apple, buna biçtiği 2.100 dolarlık fiyatıyla biliniyor. Ancak şirket video oyun konsolu konusundaki en önemli atağını Pippin ile yapmıştı. Tasarım ve işleyiş bakımından tam anlamıyla bir oyun konsolu olan Pippin, düşüncede üzerinde bulundurduğu CD-ROM yoluyla oyunları televizyonda oynatacaktı. Bu anlamda Sega Saturn ve Sony Playstation benzeri olan Pippin'in ömrü ise diğer ürünlere nazaran oldukça kısa oldu. Steve Jobs'un şirkete yeniden geri dönmesi ile birlikte, proje bir anda rafa kalktı.








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