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İŞTE ANKARA'DA PATLATILAN O OTOMOBİL


İŞTE ANKARA'DA PATLATILAN O OTOMOBİL
Tarih : 18 Şubat 2016, 09:36
Puan Ver : İşte Ankara'da Patlatılan O Otomobil(8/10)9


Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda kullanılan otomobilin 15 gün önce İzmir'den kiralandığı ve 10 gündür çalıntı ihbarı yapıldığı belirlendi. Elde edilen bilgilere göre aracın üstündeki 34 kodlu plaka ise İstanbul'daki başka bir araçtan kopyalanmış. Otomobil, 11 Şubat günü saat 13.03'te patlama noktasına yakın bir yerde kameralar tarafından kaydedilmiş.



Dün akşam Ankara'da Dikmen Caddesi'ndeki Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlatılan araç belli oldu. Şu ana kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bomba yüklü otomobilin İzmir'den kiralandığı ortaya çıktı.



Çalıntı ihbarı var



Volkswagen Scirocco model araç, yaklaşık 15 gün önce İzmir'den kiralanmış ve süresi bitince teslim edilmediği için "çalıntı" ihbarı yapılmış. Askeri servis minibüslerini geçiş sırasında patlatılan çalıntı otomobilin 10 gündür Ankara'da olduğu geriye dönük incelenen kayıtlarda ortaya çıktı.








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