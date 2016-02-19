

Ankara'daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 28 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'ndaki DNA testlerinin tamamlanması ve kimliklerinin belirlenmesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan 28 kişinin isimleri şöyle: "Ertan Akgül, Mustafa Haliloğlu, Erkan Tümer, İbrahim Baran, Meryem Yılmaztürk, Uğur Fatih Özdemir, Fatma Berna Atmaca, Cumali Akman, Yıldız Demirtaş, Cüneyt Sertel, Mehmet Kutlu, Feyyaz İlhan, Mevlüt Öksüzoğlu, Mehmet Yener, Figen Gündüz, Filiz Koçak, Eren Ördek, Ayşegül Pürnek, Gülşen Yıldız, Mustafa Küçük, Sedat Durgun, Mehmet Koray Pınar, Güner Altınok, Özgür Orçun Munyas, Recep Gülen, Fevziye Kayış, Muammer Kosacı ve Ali Öztaş."