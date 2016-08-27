İŞTE ALPER POTUK'UN YENİ GÖREVİ!
Grasshoppers maçının ikinci yarısında merkezdeki performansıyla Advocaat'tan tam not alan 24 yaşındaki oyuncu eski bölgesine dönmeye hazırlanıyor.
24 yaşındaki oyuncu, özellikle pas oyunundaki katkısı, çalım özelliği ve doğru koşularıyla Advocaat'ın takibine girdi. Maç sonrası futbolcusunu öven Hollandalı teknik adam, sezon boyunca genç yıldızı merkezde görevlendirmeyi düşünüyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar