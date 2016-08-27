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işte alper potuk'un yeni görevi!

İŞTE ALPER POTUK'UN YENİ GÖREVİ!

Grasshoppers maçının ikinci yarısında merkezdeki performansıyla Advocaat'tan tam not alan 24 yaşındaki oyuncu eski bölgesine dönmeye hazırlanıyor.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 09:36
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24 yaşındaki oyuncu, özellikle pas oyunundaki katkısı, çalım özelliği ve doğru koşularıyla Advocaat'ın takibine girdi. Maç sonrası futbolcusunu öven Hollandalı teknik adam, sezon boyunca genç yıldızı merkezde görevlendirmeyi düşünüyor.








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