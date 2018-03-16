Devre arası döneminde Arsenal'den Manchester United'a transfer olan Alexis Sanchez, futbolu ülkesinde bırakmak istediğini söyledi.

Kariyerinde River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal gibi takımların formasını giyen Manchester Unitedlı yıldız, Şili ekibi Universidad Chile'de oynamak istediğini açıkladı.

"BABAMIN HAYALİ..."

Konu hakkında açıklama yapan Alexis Sanchez, "Şili'ye dönerek bütün ailemin hayalinin gerçekleştirmiş olacağım. Babam Universidad Chile taraftarıydı ve ailem kariyerimi orada bitirmemi istiyor. Colo Colo için oynadım ve çok şey başardım. Ancak babamın hayalini gerçekleştirmek için Universidad Chile'de oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Manchester United ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Alexis Sanchez, bu sezon 32 maçta 9 gol attı ve 6 asist yaptı.

Kaynak: haberinburada