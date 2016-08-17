İŞTE ALANZİNHO'NUN YENİ TAKIMI
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı Alanzinho, Norveç'in Stabaek IF takımına transfer oldu.
Büyükşehir Gaziantepspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Alanzinho, Norveç'in Stabaek IF takımıyla transfer oldu. Geçen sezonun ortalarında başarılı performans gösteren Brezilyalı orta saha oyuncusu daha sonra yaşadığı sakatlıkların ardından eski performansını yakalayamamıştı. Alanzinho, Büyükşehir Gaziantepspor ile TFF 1. Lig'de geçen sezon 39 maçta 6 gol, 7 asist yapmıştı.
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