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işte alanzinho'nun yeni takımı

İŞTE ALANZİNHO'NUN YENİ TAKIMI

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı Alanzinho, Norveç'in Stabaek IF takımına transfer oldu.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 17:31
Puan Ver : İşte Alanzinho'nun Yeni Takımı(0/10)


Büyükşehir Gaziantepspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Alanzinho, Norveç'in Stabaek IF takımıyla transfer oldu. Geçen sezonun ortalarında başarılı performans gösteren Brezilyalı orta saha oyuncusu daha sonra yaşadığı sakatlıkların ardından eski performansını yakalayamamıştı. Alanzinho, Büyükşehir Gaziantepspor ile TFF 1. Lig'de geçen sezon 39 maçta 6 gol, 7 asist yapmıştı.








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