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İŞTE AKP'NİN KOALİSYON İÇİN YOL HARİTASI!


İŞTE AKP'NİN KOALİSYON İÇİN YOL HARİTASI!
Tarih : 05 Temmuz 2015, 14:09
Puan Ver : İşte Akp'nin Koalisyon İçin Yol Haritası!(5/10)6


1-İLKELER ÇIKARILDI



Özellikle Siyasi İşler Komisyonu, CHP, MHP ve HDP'nin ‘genel parti ilkelerini' çıkardı. Genel ilkeler ve partilerin olmazsa olmazlarının neler olduğuna dair listeler hazırlandı. Ak Parti'nin 10, CHP'nin 14, MHP'nin ise 30 başlıktan oluşan ilkeler ortaya koyduğu saptandı. Bunlardan, AK Parti ile örtüşenler ve farklı olanlar da ayrıca tasnif edildi. MHP'nin Çözüm Süreci'ne, CHP'nin yolsuzlukla mücadeleye bakışı gibi konular özel olarak not alındı.



2-VAATLER LİSTELENDİ



Partilerin son seçimlerdeki vaatleri de değerlendirildi. Özeliklikle seçmene yönelik vaatleri ‘olabilir, tartışılabilir' veya ‘mümkün olmayan vaatler' olarak sınıflandırıldı. Ekonomik, siyasi ve hukuki alandaki vaatlerin ortak noktaları çıkartıldı. Ekonomik dengeleri bozacak adımlara özellikle izin verilmemesi kararlaştırıldı. Hem MHP'nin, hem CHP'nin emeklilere yönelik vaatlerinin olabilirliği tartışıldı. AK Parti, vaatleri toptan reddetmeyecek ve “Gelin hükümette yer alın, bütçe dengelerini ve mali tabloları görün ondan sonra bu konuyu konuşalım” diyecek. AK Parti, emeklilere iki maaş ikramiye önerisine karşılık, 100 lira seyyanen zammın tüm emeklileri kapsayacak şekilde bir düzenlemeye dönüştürülmesini önerecek. Asgari ücret ve mazot desteği konusu ise AK Parti tarafından ‘konuşulabilir' bulunuyor. Asgari ücretin 1500 liraya çıkartılması vaadi konusunda ise 1300 lirada anlaşılabileceği hesabı yapılıyor. Taşeron konusu ise en zor konu olarak değerlendiriliyor. CHP'nin taşeron işçilerin tamamının kadroya alınması önerisi gerçekçi bulunmuyor.



3-PROTOKOL TASLAĞI



Partilerin bakış açılarını ortaya koyan dosyalardan sonra özellikle koalisyon görüşmelerinin ikinci turu için iki ayrı çalışma daha yapılıyor. Geçmiş koalisyon hükümetlerinin protokollerini inceleyen parti yönetimi, olası bir koalisyon hükümetinin protokol taslağını da hazırlayacak. Anlaşma sağlanması durumunda üçüncü aşamaya yani protokol taslağı yazımına geçilecek. Sağlanan mutabakat kağıda dökülecek ve her detayın, ileride sorun alanı oluşturabilecek her konunun yer alacağı bir metin hazırlanacak.



4-BAKANLIK PAYLAŞIMI



Uzlaşmaya varılması durumunda son aşama bakanlık paylaşımı ve kurumların tasnifi olacak. Tüm aşamalar geçilip, hükümet kurma aşamasına gelindiğinde, masaya bu kez bakanlık ve kurumların paylaştırılması gelecek. AK Parti bazı bakanlıkların bölünmesine sıcak bakıyor. Bu durumda ‘Turizm ve Kültür', ‘Gümrük ve Ticaret', ‘Aile ve Sosyal Politikalar', ‘Çevre ve Şehircilik', ‘Enerji ve Maden' olmak üzere bazı bakanlıklar ikiye bölünebilecek.








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