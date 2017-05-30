

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken açıklama yapıldı. Partinin yeni MYK üyeleri, yeni Parti Sözcüsü Mahir Ünal tarafından açıklandı. Buna göre, MYK, şu isimlerden oluştu:







AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım







Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı







Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş







Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun







Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal







Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker







Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık







Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya







Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz







Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin







Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz







Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ







İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan







Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan







AK Parti Genel Sekreteri ise Abdulhamit Gül oldu







kaynak:habertürk