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işte ak parti'nin yeni myk'sı

İŞTE AK PARTİ'NİN YENİ MYK'SI

Yeni Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıkladığı AK Parti MYK'da önceki MYK'dan Şaban Dişli, Nükhet Hotar ve Yasin Aktay yer almadı. Erdoğan, toplantıda "FETÖ ile mücadelede merhamet yok" mesajı verdi

Tarih : 30 Mayıs 2017, 09:37
Puan Ver : İşte Ak Parti'nin Yeni Myk'sı(8/10)10


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken açıklama yapıldı. Partinin yeni MYK üyeleri, yeni Parti Sözcüsü Mahir Ünal tarafından açıklandı. Buna göre, MYK, şu isimlerden oluştu:



AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım



Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı



Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş



Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun



Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal



Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker



Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık



Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya



Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz



Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin



Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz



Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ



İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan



Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan



AK Parti Genel Sekreteri ise Abdulhamit Gül oldu



 



kaynak:habertürk








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