İŞTE AK PARTİ'NİN YENİ MYK'SI
Yeni Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıkladığı AK Parti MYK'da önceki MYK'dan Şaban Dişli, Nükhet Hotar ve Yasin Aktay yer almadı. Erdoğan, toplantıda "FETÖ ile mücadelede merhamet yok" mesajı verdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken açıklama yapıldı. Partinin yeni MYK üyeleri, yeni Parti Sözcüsü Mahir Ünal tarafından açıklandı. Buna göre, MYK, şu isimlerden oluştu:
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya
Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz
Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan
Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
AK Parti Genel Sekreteri ise Abdulhamit Gül oldu
kaynak:habertürk
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