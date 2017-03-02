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MKYK'da vatandaşın referandumdaki tercihinin bölgelere göre dağılımına yönelik de bilgi verildi. Buna göre, Doğu ve Güneydoğu'da ‘Evet' oylarının yüzde 60'ı buldu.







‘Evet' diyen kadınların oranı erkeklerden fazla. İç Anadolu'da evet oylarının oranı yüzde 70'lere ulaştı.







Karadeniz'de yüzde 60.







Ege bölgesinde hayır oyları çok az farkla önde. Marmara ve Akdeniz'de evet ve hayır oyları eşit seviyede.







kaynak:milliyet