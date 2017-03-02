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İşte Ak Parti'nin Yaptırdığı Son Anket Sonucu
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işte ak parti'nin yaptırdığı son anket sonucu

İŞTE AK PARTİ'NİN YAPTIRDIĞI SON ANKET SONUCU

AK Parti, anayasa için yapılan son anketleri masaya yatırdı. Türkiye genelinde yeni sisteme ‘Evet' diyenlerin oranı yüzde 57'yi aştı.

Tarih : 02 Mart 2017, 09:13
Puan Ver : İşte Ak Parti'nin Yaptırdığı Son Anket Sonucu(7/10)9


BÖLGE BÖLGE ORANLAR



MKYK'da vatandaşın referandumdaki tercihinin bölgelere göre dağılımına yönelik de bilgi verildi. Buna göre, Doğu ve Güneydoğu'da ‘Evet' oylarının yüzde 60'ı buldu.



‘Evet' diyen kadınların oranı erkeklerden fazla. İç Anadolu'da evet oylarının oranı yüzde 70'lere ulaştı.



Karadeniz'de yüzde 60.



Ege bölgesinde hayır oyları çok az farkla önde. Marmara ve Akdeniz'de evet ve hayır oyları eşit seviyede.



 



kaynak:milliyet








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