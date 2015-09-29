İŞTE AK PARTİ'NİN SEÇİM PLANI
AK Parti, 1 Kasım seçimlerinde hem beyannamenin içeriği hem de açıklama yöntemine ilişkin stratejisinde değişikliğe gitti. AK Parti, geçmiş seçimlerde milletvekili adaylarının tanıtımıyla birlikte beyannamesini de görücüye çıkarıyordu. Genellikle de AK Parti, hem adaylarını hem de bildirgesini ilk açıklayan parti oluyordu. AK Parti, 7 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin analizlerinde seçim beyannamesinde yer alan vaatlerin kamuoyu üzerindeki etkisini de görerek, bu kez bildirge konusunda aceleci davranmama ve seçmeni sıkmadan, geleceğe yönelik heyecan ve umudunu artıracak bir içerikle kamuoyunun huzuruna çıkarma stratejisini benimsedi. CHP'nin 30 Eylül, HDP'nin 2 Ekim, MHP'nin de 3 Ekim'de beyannamelerini açıklamasının ardından AK Parti 4 Ekim'de beyannemesini açıklayan son parti olacak. Bu tavkim son ana kadar ihtiyaç duyulması halinde Ak Parti yönetiminin beyannameye ekleme ve çıkarma yapmasına da imkan tanıyacak.
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