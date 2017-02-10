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işte ak parti'nin sahaya ineceği tarih

İŞTE AK PARTİ'NİN SAHAYA İNECEĞİ TARİH

AK Parti'nin anayasa değişikliği referandumuna yönelik kampanyası, 81 ilde 25 Şubat'ta başlatılacak

Tarih : 10 Şubat 2017, 09:12
Puan Ver : İşte Ak Parti'nin Sahaya İneceği Tarih(8/10)8


AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliği referandumu için yürüteceği kampanya, 25 Şubat'ta Ankara'da başlayacak.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün parti genel merkezinde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan BinaliYıldırım'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, referandum kampanyasının tanıtımının, 25 Şubat'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.



 



kaynak:habertürk








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