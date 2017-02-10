

AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliği referandumu için yürüteceği kampanya, 25 Şubat'ta Ankara'da başlayacak.







AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün parti genel merkezinde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan BinaliYıldırım'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, referandum kampanyasının tanıtımının, 25 Şubat'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.







kaynak:habertürk