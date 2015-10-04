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işte ak parti'nin 1 kasım vaatleri ve projeleri

İŞTE AK PARTİ'NİN 1 KASIM VAATLERİ VE PROJELERİ

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Toplumun her kesimini önceleyen beyannamede, kendi işini kuracak gençlere 50 bin TL hibe verilecek. Asgari ücret bin 300 liraya çıkacak, emeklilere yılda bir maaş zam yapılacak.

Tarih : 04 Ekim 2015, 20:10
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AK Parti'nin 1 Kasım seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesini açıklanacağı toplantının gerçekleştirileceği salona partililer güvenlik kontrolünün ardından alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ, erken saatlerde salona gelerek çalışmaları takip etti.



"Huzur ve İstikrarla Türkiye'nin Yol Haritası"



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasını gerçekleştireceği platformun arkasına dev ekran kurulurken, arka fonda da "Huzur ve İstikrarla Türkiye'nin Yol Haritası" ifadesinin yer aldığı görüldü. Salon girişlerinde de "İlk Günkü Aşkla Hep Birlikte" yazılı afişler dikkati çekti.



Salona gelişinde vatandaşları selamlayanDavutoğlu, Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla karşılandı.



Davutoğlu, salona "Davutoğlu Ahmet Hoca" şarkısı eşliğinde girdi. Başbakan Davutoğlu konuşmayı yapmak üzere kürsüye çıktığında ise AK Parti'nin seçim müziği olarak kullanılacağı açıklanan "Haydi Bismillah" isimli şarkı çalındı.








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