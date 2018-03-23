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İşte Ak Partili Fatma Benli'nin Düğün Davetiyesi
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İşte AK Partili Fatma Benli'nin düğün davetiyesi

İŞTE AK PARTİLİ FATMA BENLİ'NİN DÜĞÜN DAVETİYESİ

Gelecek hafta dünya evine girecek olan AK Parti Milletvekili Fatma Benli düğün davetiyesini dağıttı. Davetiyeye, "Çiçek göndermek isteyenlerin Mehmetçik Vakfına bağış yapmaları rica olunur." yazısı dikkat çekti.

Tarih : 23 Mart 2018, 22:50
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TBMM'de tanıştığı bürokrat Uğur Yalçın ile dünya evine girecek olan AK Parti Milletvekili Fatma Benli düğün davetiyesine, "Çiçek göndermek isteyenlerin Afrin'deki Mehmetçiklerimiz için Mehmetçik Vakfına bağış yapmaları rica olunur." yazdırdı.

MHP VE CHP'Lİ VEKİLLERDE NİKAHA DAVET EDİLDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, partili arkadaşları ve MHP grubunun yanı sıra CHP milletvekillerini de nikâhına davet etti.

ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLACAK

Fatma Benli ile eski Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından Uğur Yalçın, 29 Mart Perşembe akşamı Ankara'da bir otelde sade bir törenle evlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da çiftin şahitliğini yapması bekleniyor.

DAVETİYELER DAĞITILDI

Gelenek olduğu üzere çiftin anne-babalarının adlarıyla hazırlanan davetiyede, "Hayatımızın en anlamlı gününe tanıklık etmenizden mutluluk duyarız" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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