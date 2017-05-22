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işte ak parti mkyk'nın üniversiteli üyeleri

İŞTE AK PARTİ MKYK'NIN ÜNİVERSİTELİ ÜYELERİ

AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde MKYK listelerinde 2 isim dikkat çekiyor

Tarih : 22 Mayıs 2017, 14:33
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 AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Genel Başkan olmasının yanı sıra MKYK da yenilendi. 19 yeni isim MKYK'ya gelirken bu isimler arasındaki 2 genç isim dikkatleri çekti.



İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ



AK Parti MKYK'nın en genç üyelerinden Rumeysa Kadak, Marmara Üniversitesi'nde öğrenim görüyor ve öğrenci konseyinde başkan yardımcısı. Yasemin Atasever ise İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencisi.








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