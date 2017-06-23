Ekran macerasına kısa bir ara veren Adı Efsane dizisinden yeni bir tanıtım geldi. Merak uyandıran yeni tanıtım hem yeni yayın tarihini hem de dizinin yeni oyuncularını duyurdu. Peki, Adı Efsane'nin yeni oyuncuları kimler? İşte, yenilenen kadro ve Adı Efsane'nin yeni bölüm tarihi!



Ekran macerasına kısa bir ara veren Adı Efsane dizisinden yeni bir tanıtım geldi. Merak uyandıran yeni tanıtım hem yeni yayın tarihini hem de dizinin yeni oyuncularını duyurdu. Peki, Adı Efsane'nin yeni oyuncuları kimler? İşte, yenilenen kadro ve Adı Efsane'nin yeni bölüm tarihi!



Kanal D'nin sevilen gençlik dizisi Adı Efsane, 19. bölümüyle sezona ara verip yeni oyuncularla yola devam etme kararı almıştı. Yeni bölüm tarihini büyük bir heyecanla bekleyen dizi takipçileri kadroya dahil olacak yeni isimleri de merak ediyordu.



Adı Efsane yeni tanıtımıyla merakları giderdi. Adı Efsane dizisi yenilenen kadrosu ile yaz boyunca evlere konuk olmaya devam edecek. Ünlü oyuncu Şenay Gürler'in yanı sıra Hayat Bazen Tatlıdır dizisinden tanınan Simay Barlas, ve Ferit Kaya'nın oyuncu kadrosuna dahil olduğu Adı Efsane 4 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de kaldığı yerden devam edecek.







kaynak:hürriyet