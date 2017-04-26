Adaçayı, K vitamininden zengin bir bitkidir ve pek çok faydası vardır. Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl yapılır? Adaçayı hangi hastalıklardan korur? Adaçayı zararlı mı?



Adaçayı, antioksidanlardan ve önemli besin öğelerinden özellikle K vitamininden zengindir. Adaçayının her derde deva olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, adaçayı hakkında şunları söyledi: "Kanın pıhtılaşması için gerekli elzem bir vitamindir. Adaçayı iltihap, ağız ve boğaz enfeksiyonları, aşırı terleme, menopozla ilişkili sıcak basmaları, hazımsızlık, ateş ve sinir yorgunluklarında tedavide iyi bir içecektir. Emzirmeyi azaltmak veya durdurmak içinde kullanılmaktadır. Adaçayını hazırlamak basittir. 1 bardak kaynayan suya 1 çay kaşığı adaçayı ekleyin. Kapalı bir kapta 15-30 dk demleyin. Çayı kompres olarak kullanmayıp içecekseniz tadını artırmak için biraz bal ekleyebilirsiniz."







kaynak:habertürk