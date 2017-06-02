ABD, terör örgütü PYD/PKK'ya DEAŞ ile mücadele adı altında askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan 70 tır daha gönderdi.



ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'ya DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları sürüyor. Dünkü sevkiyatla birlikte, yaklaşık 3 haftada toplam 218 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.







Haseke'deki AA muhabirinden alınan bilgilere göre, dün gece 22.00 sularında askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan 70 tır, ABD'nin Haseke'deki Rümeylan hava üssünden yola çıktı.







Rakka'nın kuzey kırsalına yönelen tırlarda, yakıt tankerleri, dört çeker araçların yanı sıra ilk defa karavanların taşındığı görüldü.







Son sevkiyatla birlikte, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'yı silahlandırma politikasını Başkan Donald Trump'ın resmi kararnamesi haline getirmesinin ardından, 15 Mayıs'tan itibaren 4 defada 218 tırlık sevkiyat gerçekleştirilmiş oldu.







kaynak:sabah