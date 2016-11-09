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işte abd'nin ilk başörtülü vekili

İŞTE ABD'NİN İLK BAŞÖRTÜLÜ VEKİLİ

45. başkanlık yarışının tamamlandığı ve Donald Trump'ın başkan olarak seçildiği ABD'de bir ilk daha yaşandı.

Tarih : 09 Kasım 2016, 15:53
Puan Ver : İşte Abd'nin İlk Başörtülü Vekili(8/10)9


llhan Omar Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü vekil oldu. 09 Kasım itibariyle 45. başkanlık yarışının tamamlandığı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olduğu seçimlerde bir ilk daha yaşandı. ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren Ilhan Omar ilk başörtülü vekil oldu. 34 yaşındaki Somali göçmeni Omer, Minnesota'dan seçildi



 



kaynak:milliyet








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