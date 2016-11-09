45. başkanlık yarışının tamamlandığı ve Donald Trump'ın başkan olarak seçildiği ABD'de bir ilk daha yaşandı.



llhan Omar Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü vekil oldu. 09 Kasım itibariyle 45. başkanlık yarışının tamamlandığı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olduğu seçimlerde bir ilk daha yaşandı. ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren Ilhan Omar ilk başörtülü vekil oldu. 34 yaşındaki Somali göçmeni Omer, Minnesota'dan seçildi







kaynak:milliyet