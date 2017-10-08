İŞTE ABD'NİN ASKIYA ALDIĞI VİZE TÜRLERİ!
ABD, Türkiye'den yapılan vize başvurularını (göçmenler hariç) askıya aldığını açıkladı. Peki göçmen olmayan vize türleri hangi vizeleri ve kimleri kapsıyor?
İşte merak edilen o sorunun cevabı:
(A, G, NATO) Diplomatik ve Resmi Vizeler
(B) İş, Turizm, Tıbbi Tedavi
(C) ABD'den Transit Geçiş
(D) Mürettebat Vizesi
(E1/E2/E3) Tüccar / Yatırımcı Vizesi
(F/M) Akademik Eğitim veya Dil Öğrencisi / Mesleki veya Akademik Olmayan Eğitim Vizeleri
(J) Değişim Programı
(H, L, O, P, Q, R) Geçici İşçi /Çalışma veya Staj Vizesi
(I) Basın Mensubu ve Gazeteciler
Kaynak: haberinburada
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