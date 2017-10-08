ABD, Türkiye'den yapılan vize başvurularını (göçmenler hariç) askıya aldığını açıkladı. Peki göçmen olmayan vize türleri hangi vizeleri ve kimleri kapsıyor?

İşte merak edilen o sorunun cevabı:

(A, G, NATO) Diplomatik ve Resmi Vizeler

(B) İş, Turizm, Tıbbi Tedavi

(C) ABD'den Transit Geçiş

(D) Mürettebat Vizesi

(E1/E2/E3) Tüccar / Yatırımcı Vizesi

(F/M) Akademik Eğitim veya Dil Öğrencisi / Mesleki veya Akademik Olmayan Eğitim Vizeleri

(J) Değişim Programı

(H, L, O, P, Q, R) Geçici İşçi /Çalışma veya Staj Vizesi

(I) Basın Mensubu ve Gazeteciler

Kaynak: haberinburada