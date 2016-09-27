O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

işte a milli takımın ukrayna ve izlanda maçı hakemleri

İŞTE A MİLLİ TAKIMIN UKRAYNA VE İZLANDA MAÇI HAKEMLERİ

A Milli Takımın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2016 Perşembe günü Ukrayna ve 9 Ekim 2016 Pazar günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Tarih : 27 Eylül 2016, 11:09
Puan Ver : İşte A Milli Takımın Ukrayna Ve İzlanda Maçı Hakemleri(0/10)


Buna göre 6 Ekim 2016 Perşembe günü Ukrayna oynanacak olan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Gräfe yönetecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Gräfe'nin yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ile Holger Henschel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.








Etiketler: İşte  A  Milli  Takımın  Ukrayna  Ve  İzlanda  Maçı  Hakemleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER