İŞTE A MİLLİ TAKIMIN UKRAYNA VE İZLANDA MAÇI HAKEMLERİ
A Milli Takımın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2016 Perşembe günü Ukrayna ve 9 Ekim 2016 Pazar günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Buna göre 6 Ekim 2016 Perşembe günü Ukrayna oynanacak olan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Gräfe yönetecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Gräfe'nin yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ile Holger Henschel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.
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