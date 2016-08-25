

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, hilafsız Türkiye ekonomisinin belkemiği, milli bankacılığın önderi konumundaki İş Bankası'nın, bunun getirdiği sorumluluk bilinciyle, bulunduğumuz dönemin zor koşullarında da faaliyetlerini sağlıklı büyüme ekseninde sürdürmesinin ülke açısından elzem olduğunu vurgulayarak, “Başka bir deyişle, mevcut ekonomik risklere her an yenilerinin eklenebildiği bir dönemde, dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmelere hızla uyum sağlamamız, riskleri doğru tespit edip yönetmemiz sadece Bankamızın menfaati için değil, ülke ekonomisinin istikrarı için de gereklidir” dedi.



Bali, Bankanın 92. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan İş Bankası'nın Türkiye'nin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlendiğini ve önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.