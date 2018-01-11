İŞTE 9. KEZ DEVREDEN SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR
6 bilen çıkmayınca 9. kez devreden Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiyenin 30 milyon lirayı aşması bekleniyor.
Devirli Süper Loto'da ikramiye 26 milyonu aştı. 4 Ocak'taki çekilişte bilen çıkmayınca, 21 milyon 785 bin 963 liralık büyük ikramiye devretmişti. 9. kez devreden ve 26 milyonu aşan ikramiyenin, Süper Loto oyunu bugün saat 21.00'e kadar oynanabileceği için 30 milyon liraya yaklaşması bekleniyor.
SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 şeklinde.
Kaynak: haberinburada
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