Las Vegas'taki ünlü Mandalay Bay Oteli'nin yanında gerçekleşen müzik festivaline, otelin 32. katından otomatik silahlarla ateş açıldı. Katliamda en az 50 kişi öldü. Hastaneye kaldırılan yaralı sayısı 500'ü geçti.

ABD'yi yasa boğan katliamı DEAŞ üstlendi. Gözler intihar eden saldırgan Stephen Paddock'ın bilinmeyenlerine çevrildi. Kumar oynamayı seven saldırganı, yakınları anlattı.

KUMAR OYNAMAK İÇİN SIK SIK LAS VEGAS'A GİDİYORDU

58 kişinin katili saldırganın pilotluk ve avcılık lisansı olduğu, aynı zamanda 2 uçağa sahip olduğu belirtildi. Sessiz bir yaşam süren saldırganın, Amerikan müziğini ve kumar oynamayı sevdiği ve hatta kumar oynamak için sık sık gittiği Las Vegas'ta otelde kaldığı ortaya çıktı.

YAKINLARI ŞOKTA: BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINA İNANAMAZDIK

Saldırganın yakınları onun şüpheli ve tuhaf hareketlerine rastlamadıklarını, böyle bir saldırıyı yapmasına çok şaşırdıklarını ve olanlara inanamadıklarını söyledi.

Saldırganın evinde yapılan aramada herhangi bir örgüte ait delil bulunamadığı, ayrıca poliste hiçbir suç kaydı olmadığı da belirtildi.

Kaynak: haberinburada