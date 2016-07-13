

Listede geçtiğimiz yıl 44. sırada yer alan Acun Ilıcalı bu yıl 7,644,205,90 TL ile 25. sıraya yükseldi. Ünlü şovmen Cem Yılmaz ise 5,222,250,03 TL ile 42. sıra yer aldı. Listede en dikkat çeken isim ise yapımcı Şükrü Avşar oldu. Son yıllarda listede hiç yer almayan Şükrü Avşar bu yıl 12,088,736,01 TL ile listede 16. sırada.







2013 yılında vergi rekortmenler listesinde yer alan Şahan Gökbakar, Seda Sayan, Tarkan gibi ünlü isimlerinbu yıl listede yer almaması dikkatlerden kaçmadı.



ŞÜKRÜ AVŞAR KİMDİR?







1984 yılında sadece sinema salonu işletmeciliği yapmak için 'Avşar Film Salonları'nı kuran Şükrü Avşar dahasonra yabancı film ithalatı, dağıtımı ve sinema filmleri, televizyon dizi filmleri yapımcılığına başladı. Osmanlı Cumhuriyeti, Evim Sensin ve Sevimli ve Tehlikeli gibi filimlerin yapımcılığını üstlenen Avşar, son olarak 'Karagül' dizisinin yapımcısıydı.