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işte 2014'ün vergi rekortmenleri!

İŞTE 2014'ÜN VERGİ REKORTMENLERİ!

Vergi rekortmenleri açıklanıyor. Türkiye'nin vergi rekortmeni, Şarık Tara oldu. Kurumlar vergisinde ise Ziraat Bankası zirvede!

Tarih : 26 Haziran 2015, 10:40
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Türkiye'nin vergi rekortmeni, 2014 yılı için 37 milyon  582 bin 415,87 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu. 


 


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2014 yılı vergilendirme  dönemine ilişkin verilen Gelir Vergisi beyanları sonucunda Türkiye genelinde en  çok vergi beyan eden ilk 100 mükellefi açıkladı. 


 


Buna göre, 2014 yılı için 37 milyon 582 bin 415,87 lira vergi tahakkuk  ettirilen Şarık Tara, Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu.







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