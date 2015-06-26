Vergi rekortmenleri açıklanıyor. Türkiye'nin vergi rekortmeni, Şarık Tara oldu. Kurumlar vergisinde ise Ziraat Bankası zirvede!



Türkiye'nin vergi rekortmeni, 2014 yılı için 37 milyon 582 bin 415,87 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu.







Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2014 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilen Gelir Vergisi beyanları sonucunda Türkiye genelinde en çok vergi beyan eden ilk 100 mükellefi açıkladı.







Buna göre, 2014 yılı için 37 milyon 582 bin 415,87 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara, Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu.