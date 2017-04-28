İŞTE 15 TEMMUZ GECESİ ANKARA SOKAKLARINDAKİ TANKLAR...
"1- 092624 plakalı tank
Tabur ve Tank Komutanı: Nuri Büyükyazıcı, Kurmay yarbay
Haberleşme-Doldurucu : Turan Baysal, Başçavuş
Sürücü: Selim Gedikli, Uzman
Nişancı: Yunus Ünlüsoy, Uzman
2- 092629 plakalı tank
Bölük ve Tank Komutanı: Adil Baykal, Yüzbaşı
Sürücü: Ramazan Ulutaş, Uzman
Tanka Binen darbeci: Abdullah Çakır, Binbaşı
Nişancı: Rüçhan Öner, Uzman
Doldurucu: Osman Demirkol, Er
3- 092631 plakalı tank
Tank Komutanı: Ümit Mustafa Taşpınar, Uzman
Sürücü: Soner Demirci, Uzman
Nişancı: Yusuf Kenan Deniz, Uzman
4- 092633 plakalı tank
Tank Komutanı: Fatih Topal, Başçavuş
Sürücü: Uğur Kaya, Uzman
Nişancı: Halil İbrahim Çubuk, Uzman
Doldurucu: Taner Şıltı, Er
5- 092635 plakalı tank
Tank Komutanı: Fatih Anaz, Yüzbaşı
Sürücü: Ali Aksoy, Uzman
Nişancı: Şerafettin Atmaca, Uzman
Doldurucu: Ersel Yaşar, Asteğmen
6- 092658 plakalı tank
Bölük ve Tank Komutanı: Hüseyin Nişancı, Yüzbaşı
Sürücü: Mehmet Levent Özer, Uzman
Nişancı: Mustafa Töker, Uzman
Doldurucu: İlhami Aytemiz, Uzman
Karargah Bölük Komutanı: İsmail Göktürk, Üsteğmen
7- 092660 plakalı tank
Tank Komutanı: Rifat Gökçen, Başçavuş
Sürücü: Vedat İpek, Uzman
Nişancı: Uğur Özel, Uzman
Doldurucu: Sedat Aydın, Er
8- 092661 plakalı tank
Tank Komutanı: Erkan Doğru, Başçavuş
Sürücü: Kadir Özsağlam, Uzman
Nişancı: Mehmet Çınar, Uzman
Doldurucu: Mehmet Öğen; Er
9- 092662 plakalı tank
Tank Komutanı: Mahmut Onur Uçar, Üsteğmen
Sürücü: Sinan Karışmaz, Uzman
Nişancı: Süleyman Erkaç; Uzman
Doldurucu: Soner Özdemir, Er
10- 092663 plakalı tank
Tank Komutanı: Mehmet Cankurt, Üstçavuş
Sürücü: Uğur Aymayan, Uzman
Nişancı: İsmet Uğurlu, Uzman
Doldurucu: Fadli Talay, Er
11- 092666 plakalı tank
Tank Komutanı: Yunus Parakazan, Asteğmen
Sürücü: Aslan Köse, Uzman
Nişancı: Samed Karakuş, Uzman
Doldurucu: Muhammed Mustafa Güven, Er
Fazla personel: Ferhat Coşkun, Uzman
12- 092668 plakalı tank
Tank Komutanı: Yunus Akyüz, Başçavuş
Sürücü: Ziya Özgür Çiçek, Uzman
Nişancı: Mehmet Akdeniz, Uzman
Doldurucu: Yunus Emre Öztürk, Er
13- 092690 plakalı tank
Tank Komutanı: Eray Koç, Üsteğmen
Sürücü: Mustafa Duru, Uzman
Nişancı: Mutlu Dilek, Uzman
Doldurucu: Recep Müldür, Er
14- 092692 plakalı tank
3. Bölük ve Tank Komutanı: Ahmet Özkılıç, Yüzbaşı
Sürücü: Süleyman Kırsever, Uzman
Nişancı: Emrah Cesim,Uzman
Doldurucu: Erdan Durdu, Er
Böl. Kom. Haber. Fazla Per: Ramazan Yaman Er
Fazla binen Albay: Kimliği tespit edilemedi
15- 092698 plakalı tank
Tank Komutanı: Serhat Şahin, Başçavuş
Sürücü: Atakan Göktürk, Uzman
Nişancı: Ercan Yalçın, Uzman
Doldurucu: Sinan Gün, Er
Tank Komutanı sonradan: Bayram Kılıç, Yarbay"
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