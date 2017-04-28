

"1- 092624 plakalı tank







Tabur ve Tank Komutanı: Nuri Büyükyazıcı, Kurmay yarbay







Haberleşme-Doldurucu : Turan Baysal, Başçavuş







Sürücü: Selim Gedikli, Uzman







Nişancı: Yunus Ünlüsoy, Uzman







2- 092629 plakalı tank







Bölük ve Tank Komutanı: Adil Baykal, Yüzbaşı







Sürücü: Ramazan Ulutaş, Uzman







Tanka Binen darbeci: Abdullah Çakır, Binbaşı







Nişancı: Rüçhan Öner, Uzman







Doldurucu: Osman Demirkol, Er







3- 092631 plakalı tank







Tank Komutanı: Ümit Mustafa Taşpınar, Uzman







Sürücü: Soner Demirci, Uzman







Nişancı: Yusuf Kenan Deniz, Uzman







4- 092633 plakalı tank







Tank Komutanı: Fatih Topal, Başçavuş







Sürücü: Uğur Kaya, Uzman







Nişancı: Halil İbrahim Çubuk, Uzman







Doldurucu: Taner Şıltı, Er







5- 092635 plakalı tank







Tank Komutanı: Fatih Anaz, Yüzbaşı







Sürücü: Ali Aksoy, Uzman







Nişancı: Şerafettin Atmaca, Uzman







Doldurucu: Ersel Yaşar, Asteğmen







6- 092658 plakalı tank







Bölük ve Tank Komutanı: Hüseyin Nişancı, Yüzbaşı







Sürücü: Mehmet Levent Özer, Uzman







Nişancı: Mustafa Töker, Uzman







Doldurucu: İlhami Aytemiz, Uzman







Karargah Bölük Komutanı: İsmail Göktürk, Üsteğmen







7- 092660 plakalı tank







Tank Komutanı: Rifat Gökçen, Başçavuş







Sürücü: Vedat İpek, Uzman







Nişancı: Uğur Özel, Uzman







Doldurucu: Sedat Aydın, Er







8- 092661 plakalı tank







Tank Komutanı: Erkan Doğru, Başçavuş







Sürücü: Kadir Özsağlam, Uzman







Nişancı: Mehmet Çınar, Uzman







Doldurucu: Mehmet Öğen; Er







9- 092662 plakalı tank







Tank Komutanı: Mahmut Onur Uçar, Üsteğmen







Sürücü: Sinan Karışmaz, Uzman







Nişancı: Süleyman Erkaç; Uzman







Doldurucu: Soner Özdemir, Er







10- 092663 plakalı tank







Tank Komutanı: Mehmet Cankurt, Üstçavuş







Sürücü: Uğur Aymayan, Uzman







Nişancı: İsmet Uğurlu, Uzman







Doldurucu: Fadli Talay, Er







11- 092666 plakalı tank







Tank Komutanı: Yunus Parakazan, Asteğmen







Sürücü: Aslan Köse, Uzman







Nişancı: Samed Karakuş, Uzman







Doldurucu: Muhammed Mustafa Güven, Er







Fazla personel: Ferhat Coşkun, Uzman







12- 092668 plakalı tank







Tank Komutanı: Yunus Akyüz, Başçavuş







Sürücü: Ziya Özgür Çiçek, Uzman







Nişancı: Mehmet Akdeniz, Uzman







Doldurucu: Yunus Emre Öztürk, Er







13- 092690 plakalı tank







Tank Komutanı: Eray Koç, Üsteğmen







Sürücü: Mustafa Duru, Uzman







Nişancı: Mutlu Dilek, Uzman







Doldurucu: Recep Müldür, Er







14- 092692 plakalı tank







3. Bölük ve Tank Komutanı: Ahmet Özkılıç, Yüzbaşı







Sürücü: Süleyman Kırsever, Uzman







Nişancı: Emrah Cesim,Uzman







Doldurucu: Erdan Durdu, Er







Böl. Kom. Haber. Fazla Per: Ramazan Yaman Er







Fazla binen Albay: Kimliği tespit edilemedi







15- 092698 plakalı tank







Tank Komutanı: Serhat Şahin, Başçavuş







Sürücü: Atakan Göktürk, Uzman







Nişancı: Ercan Yalçın, Uzman







Doldurucu: Sinan Gün, Er







Tank Komutanı sonradan: Bayram Kılıç, Yarbay"