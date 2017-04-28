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İŞTE 15 TEMMUZ GECESİ ANKARA SOKAKLARINDAKİ TANKLAR...


İŞTE 15 TEMMUZ GECESİ ANKARA SOKAKLARINDAKİ TANKLAR...
Tarih : 28 Nisan 2017, 13:50
Puan Ver : İşte 15 Temmuz Gecesi Ankara Sokaklarındaki Tanklar...(6/10)4


"1- 092624 plakalı tank



Tabur ve Tank Komutanı: Nuri Büyükyazıcı, Kurmay yarbay



Haberleşme-Doldurucu : Turan Baysal, Başçavuş



Sürücü: Selim Gedikli, Uzman



Nişancı: Yunus Ünlüsoy, Uzman



2- 092629 plakalı tank



Bölük ve Tank Komutanı: Adil Baykal, Yüzbaşı



Sürücü: Ramazan Ulutaş, Uzman



Tanka Binen darbeci: Abdullah Çakır, Binbaşı



Nişancı: Rüçhan Öner, Uzman



Doldurucu: Osman Demirkol, Er



3- 092631 plakalı tank



Tank Komutanı: Ümit Mustafa Taşpınar, Uzman



Sürücü: Soner Demirci, Uzman



Nişancı: Yusuf Kenan Deniz, Uzman



4- 092633 plakalı tank



Tank Komutanı: Fatih Topal, Başçavuş



Sürücü: Uğur Kaya, Uzman



Nişancı: Halil İbrahim Çubuk, Uzman



Doldurucu: Taner Şıltı, Er



5- 092635 plakalı tank



Tank Komutanı: Fatih Anaz, Yüzbaşı



Sürücü: Ali Aksoy, Uzman



Nişancı: Şerafettin Atmaca, Uzman



Doldurucu: Ersel Yaşar, Asteğmen



6- 092658 plakalı tank



Bölük ve Tank Komutanı: Hüseyin Nişancı, Yüzbaşı



Sürücü: Mehmet Levent Özer, Uzman



Nişancı: Mustafa Töker, Uzman



Doldurucu: İlhami Aytemiz, Uzman



Karargah Bölük Komutanı: İsmail Göktürk, Üsteğmen



7- 092660 plakalı tank



Tank Komutanı: Rifat Gökçen, Başçavuş



Sürücü: Vedat İpek, Uzman



Nişancı: Uğur Özel, Uzman



Doldurucu: Sedat Aydın, Er



8- 092661 plakalı tank



Tank Komutanı: Erkan Doğru, Başçavuş



Sürücü: Kadir Özsağlam, Uzman



Nişancı: Mehmet Çınar, Uzman



Doldurucu: Mehmet Öğen;  Er



9- 092662 plakalı tank



Tank Komutanı: Mahmut Onur Uçar, Üsteğmen



Sürücü: Sinan Karışmaz, Uzman



Nişancı: Süleyman Erkaç; Uzman



Doldurucu: Soner Özdemir, Er



10- 092663 plakalı tank



Tank Komutanı: Mehmet Cankurt, Üstçavuş



Sürücü: Uğur Aymayan, Uzman



Nişancı: İsmet Uğurlu, Uzman



Doldurucu: Fadli Talay, Er



11- 092666 plakalı tank



Tank Komutanı: Yunus Parakazan, Asteğmen



Sürücü: Aslan Köse, Uzman



Nişancı: Samed Karakuş, Uzman



Doldurucu: Muhammed Mustafa Güven, Er



Fazla personel: Ferhat Coşkun, Uzman



12- 092668 plakalı tank



Tank Komutanı: Yunus Akyüz, Başçavuş



Sürücü: Ziya Özgür Çiçek, Uzman



Nişancı: Mehmet Akdeniz, Uzman



Doldurucu: Yunus Emre Öztürk, Er



13- 092690 plakalı tank



Tank Komutanı: Eray Koç, Üsteğmen



Sürücü: Mustafa Duru, Uzman



Nişancı: Mutlu Dilek, Uzman



Doldurucu: Recep Müldür, Er



14- 092692 plakalı tank



3. Bölük ve Tank Komutanı: Ahmet Özkılıç, Yüzbaşı



Sürücü: Süleyman Kırsever, Uzman



Nişancı: Emrah Cesim,Uzman



Doldurucu: Erdan Durdu, Er



Böl. Kom. Haber. Fazla Per: Ramazan Yaman Er



Fazla binen Albay: Kimliği tespit edilemedi



15- 092698 plakalı tank



Tank Komutanı: Serhat Şahin, Başçavuş



Sürücü: Atakan Göktürk, Uzman



Nişancı: Ercan Yalçın, Uzman



Doldurucu: Sinan Gün, Er



Tank Komutanı sonradan: Bayram Kılıç, Yarbay"








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