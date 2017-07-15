

15 Temmuz darbe girişimini engelleyen milletin korkusuz duruşu oldu. İşte FETÖ'cü hainlerin alçak darbe girişimini engelleyen kahramanlardan bazıları...



Ömer HALİSDEMİR







Özel Kuvvetleri ele geçirmeye çalışan komutanı alnından vurarak tüm planı bozdu.







Zekai AKSAKALLI







O gece direnerek Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı hainlere teslim etmedi







ORG. Ümit DÜNDAR







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenliğini sağlayan en kilit isimlerdendi.







Şerife BOZ



Şerife Boz, eşinin iş aracı olan kamyonu ile mahallenin gençlerini meydanlara taşıdı.







Semra TUTAR



Darbe gecesi Şerife Boz ile birlikte kamyonla meydanlara insan taşıdılar.







Mehmet KÖSE



Darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan kamyon şoförü. 15 Temmuz'un sembollerinden oldu.







Mustafa ZOROVA



Kazan'dan Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'na giderek hainlere direndi ve açılan ateşle yaralandı.







DR. Mehmet ÇELİK



Köprü trafiğinde sıkışıp kalan bir araç içerisindeki hamile kadının doğumunu gerçekleştirdi.







DR. Sezai ÇELİK



Boğaziçi Köprüsü'ndeki mücadelede vurulanlara ilk tıbbi müdahaleyi yaptı.







Gökberk ÖZEŞ



Akıncılar Üssü'nde bir hainin halka ateş açılması yönündeki emri ile yaralanan 23 yaşındaki genç.







Emin Oğuz AYANOĞLU



Boğaziçi Köprüsü'nde, abisi Onur Ensar Ayanoğlu'nun şehit olduğu saldırıda yaralandı.







Sabri GÜNDÜZ



Sabri Gündüz, köprüye ulaşan ilk grupta yer aldı ve açılan ateşle dizinden yaralandı.







Davut ALA



Vücuduna 7 kurşun isabet etmesine rağmen kışlasını darbe yanlısı askerlere teslim etmedi.







Onur ASUTAY



Genelkurmay'ın önünde tankları engellemeye çalışırken bacağından vuruldu.







Hicabi BİTİK



Kazan'daki tarlasındaki mahsülünü yakarak uçakların kalkışını engelledi.







Akın TORUN



Doktor kimliği ile o gece insanlara müdahale etti, yaralı bir askere kalp masajı yaparak hayata döndürdü.







Mustafa ÖZBEY



Malatya'da tankı kullanarak hainleri püskürttü.







Ahmet AKPOLAT



Kameraman olarak çalışıyordu. O gece askerlere direnen kahramanlardandı.







Metin DOĞAN



Atatürk Havalimanı'na gelen tankların önüne yatarak, tankların geçişine izin vermedi.







Safiye BAYAT



Boğaziçi Köprüsü'nde tanklara meydan okudu.







Hande FIRAT



O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı yayına bağlayarak, tüm halka mesajın verilmesini sağladı.







Sabri ÜNAL



Darbeci askerlere tek başına karşı durdu. Üzerinden 2 defa tank geçti.







Mustafa CAMBAZ



Darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu Çengelköy'de şehit oldu.







Vasfi YILMAZ



Atatürk Havalimanı'nda kuleye doğru giden tankları engellemeye çalıştı, üzerinden tank geçti.



































Kaynak: haberinburada



