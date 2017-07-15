Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bir grup subay tarafından 15 Temmuz 2016 Cuma günü başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. Bugün birinci yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenlenen korkutan darbe girişiminde yaşananlar saat saat derlendi. İşte saat saat hain darbe girşimi:

İLK OLARAK 'FETÖ'CÜLERİN MİT MÜŞTEŞARI'NI ALMAK İÇİN SALDIRI DÜZENLEYECEĞİ İHBARI YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki tespitlerden derlenen verilere göre darbe girişimi, Kara Havacılık Komutanlığında görevli bir subayın MİT'e "FETÖ'cülerin MİT Müsteşarı Fidan'ı almak için kuruma saldırı düzenleyeceği" ihbarının yapıldığı saat 16.16'da başladı. İhbarın ardından MİT Müsteşarı Hakan Fidan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla aradı ve bir müsteşar yardımcısını ayrıntıları aktarmak üzere Genelkurmay Karargahına gönderdi. MİT Müsteşar Yardımcısının karargahtan ayrılmasından sonra MİT Müsteşarı Fidan saat 18.10'da Genelkurmay Başkanlığına gelerek komutanların toplantısına dahil oldu ve ihbarın daha büyük planın parçası olabileceğini beyan etti.

MİT MÜSTEŞARI KARARGAHTAN ERKEN AYRILINCA 'FETÖ'CÜLER DE DARBE GİRİŞİMİNİ ERKENE ÇEKTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezini arayarak, havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdi. MİT Müsteşarı Fidan'ın Genelkurmay Karargahından 20.22'de ayrılmasının ardından FETÖ'cü askerler saat 03.00'te başlatmayı düşündükleri darbe girişimini erkene çekti.

SAAT 22.00'DA GENEL KURMAY KARARGAHINDAN SİLAH SESLERİ DUYULDU

Özel Kuvvetlerde görevli 33 kişi Genelkurmay Karargahına doğru yola çıkarken saat 21.00'de darbeci eski Tümgeneral Mehmet Dişli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a "Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz" diyerek darbeyi tebliğ etti. Saat 22.00'de Genelkurmay Karargahından silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Aynı saatlerde darbeciler TRT Genel Müdürlüğünü de işgal etti.

22.28'DEN İTİBAREN BOĞAZİÇİ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ GEÇİŞE KAPATILDI

İstanbul'da da darbe hareketliliği bu saatlerde yoğunluk kazandı. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 22.28'den itibaren bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı. Başbakan Binali Yıldırım 23.02'de bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında "Milleti temsil eden hükümet iş başındadır. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir" açıklamasını yaptı.

23.02'DE GENEL KURMAY BAŞKANI HULUSU AKAR REHİN ALINDI

Bu dakikalarda darbecilerin tehdit ve zor kullanarak darbe faaliyetinin başına geçmesi teklifini kesin bir dille reddeden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 23.02'de darbeci bir grup asker tarafından rehin alınarak, Akıncı Üssü'ne götürüldü.

23.05'TE ANKARA BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbeye teşebbüsle ilgili saat 23.05 itibarıyla soruşturma başlattı.

23.08'DE FETÖ'CÜLER İLK HAVA SALDIRISINI YAPTI

FETÖ'cüler Emniyete ait Gölbaşı'ndaki yerleşkeye ilk hava saldırısını 23.08'de yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı pistindeki helikopter ve yakıt tankeri vuruldu. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ise saat 23.58'de bombalandı.

00.13'TE TRT'DE ZORLA KORSAN DARBE BİLDİRİSİ OKUTULDU

Bombalamaların hemen ardından darbeci askerler saat 00.13'te TRT'de zorla korsan darbe bildirisi okuttu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, darbe girişiminin "paralel yapının kalkışması" olduğunu bildirdi.

00.24'TE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CNN CANLI YAYININA FACETİME İLE BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 00.24'te CNN Türk'e bağlanarak halkı meydanlara davet etmesi ise darbe girişiminin kırılma noktası oldu. Erdoğan, "Milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister Silahlı Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı alacaklardır" dedi.

00.56'DA VE 01.08'DE ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İKİ KEZ BOMBALANDI

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden 00.45'te korsan darbe bildirisi yayımlayan darbeciler, 00.56'da ve 01.08'de iki kez Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te kaldığı otelden ayrılarak 01.30'da Muğla'daki Dalaman Havaalanı'na geçti.

MECLİS GENEL KURULU GECE YARISINDAN SONRA AÇILDI

Darbe girişimende bulunanlara karşı mücadele sürerken Meclis Genel Kurulu saat 01.39'da açıldı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nda yerini aldı.

ERDOĞAN'IN UÇAĞI DALAMAN'DAN İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağı Dalaman Havaalanı'ndan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, saat 02.00'de, darbecilerin yayınladığı bildirinin "korsan" olduğunu, itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

HALİSDEMİR DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek üzere beraberindekilerle birlikte Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığına gelen darbeci eski Özel Kuvvetler Grup Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi, saat 02.16'da kahraman astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü. Halisdemir, Terzi'yle birlikte harekete eden askerlerce şehit edildi. Halisdemir'in Terzi'yi vurarak Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmesini önlemesi, darbe girişiminin bir başka kırılma noktasını oluşturdu.

Darbeci askerler Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını da havadan hedef aldı. Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçağı, darbe girişiminde bulunanların elindeki Sikorsky helikopteri düşürdü.

DARBECİ ASKERLER GÖZALTINA ALINMAYA BAŞLANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan terör örgütü FETÖ mensubu 3'ü rütbeli 13 asker gözaltına alındı. Çalışmalarına bomba ve silah sesleri altında devam eden TBMM, saat 02.35'te F-16'ların hedefi oldu.

TRT YENİDEN NORMAL YAYINA DÖNDÜ

Zorla korsan darbe bildirisinin okutulduğu TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu darbeci askerler gözaltına alındı.

03.10'DA BAŞBAKAN KRİTİK BÖLGELER ÜZERİNDE UÇUŞ YAPAN UÇAKLARIN FÜZEYLE İNDİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Başbakan Yıldırım saat 03.10'da Ankara semalarında, MİT, Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçağın füzeyle indirileceğini açıkladı.

03.14'TE TÜRKSAT TESİSLERİ BOMBALANDI

Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT tesisleri saat 03.14'te bombalanırken Genelkurmay Başkanlığından yeniden çatışma sesleri gelmeye başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MARMARİS'TEN İSTANBUL'A GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın Marmaris'ten İstanbul'a geldiği dakikalarda Ankara'da Meclis ikinci kez bombalandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 03.20'de Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Bomba da atsanız buradayız, ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız, millete hesap vermenizi sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Daha sonra Meclis'te grubu bulanan partiler adına darbe girişimine karşı ortak bir bildiri yayımlandı.

04.00'DA "YURTTA SULH KOMİTESİ"NE GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı saat 04.00'te darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Komitesi" mensubu general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı verdi.

AKINCI ÜSSÜ'NÜN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Darbecilerin merkez olarak kullandığı Akıncı Üssü'nün elektrikleri kesildi. Başbakan Yıldırım, hava sahasındaki uçakların düşürülmesi yetkisini saat 04.36 itibarıyle Korgeneral Ziya Kemal Kadıoğlu'na verdi.

04.42'DE ERDOĞAN'IN KONAKLADIĞI OTELE ATEŞ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı otele 04.42'de helikopterlerden ateş açıldı. Helikopterlerden inen yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan askerler oteli abluka altına aldı. Çıkan çatışmada 5 polis yaralandı.

DARBENİN ÖNLENMESİ İÇİN İLK KARŞI HAREKET

Darbenin önlenmesine yönelik ilk karşı hareket 04.54'te Erzurum'dan iki F-16 uçağın, 'düşürme' yetkisiyle havalanmasıyla başladı. Uçak düşürme yetkisiyle kalkan bütün hava savunma uçaklarına angajman yetkisi verildi.

06.00'DA ÖZEL HAREKAT BÖLGESİ'NDEKİ OLAYLARIN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLDİRİLDİ

Gölbaşı'nda 42 kişinin hayatını kaybettiği Özel Harekat Merkezi bölgesindeki olayların saat 06.00 itibarıyla kontrol altına alındığı bildirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına iki bomba atıldı. Darbecilerin Millet Camisi'nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine saat 06.19'da bomba atması sonucu 15 vatandaş şehit oldu.

06.40'TAN İTİBAREN BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDEKİ ASKERLER TESLİM OLMAYA BAŞLADI

Darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nü kontrol eden askerler, saat 06.40'tan itibaren teslim olmaya başladı.

07.00'DA CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ YAKININDAKİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BOMBALANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nın bulunduğu kavşağa 07.00'de askeri uçaktan bomba atıldı.

BAŞBAKAN "AKINCI ÜSSÜ'NÜN PİSTİ BOMBALANSIN" EMRİNİ VERDİ

Başbakan Yıldırım, Korgeneral Hüseyin Demirarslan'ı telefonla arayarak, Akıncı Üssü pistinin bombalanması talimatını verdi.

07.35 İTİBARİYLE 754 TSK MENSUBU GÖZALTINA ALINDI

Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında 07.35 itibarıyla Türkiye genelinde 754 TSK mensubu gözaltına alındı. Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında darbe girişimine katılan askerler, karargahta görevli diğer askerlerce polise teslim edildi. Gözaltına alınarak sivil polis aracına konulan üniformalı askerlerin rütbeleri söküldü.

29 ALBAY, 5 GENERAL GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 29 albay ve 5 general görevden uzaklaştırıldı.

08.26'DA ORGENERAL AKAR, DARBECİLERİN ELİNDEN KURTARILDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Akıncı Üssü'ne düzenlenen operasyonla FETÖ'cü askerlerin elinden saat 08.26 itibarıyla kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, 08.36'da emniyet özel harekat polislerince ele geçirildi. Karargahtaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup askerler etkisiz hale getirildi, 200 kadar asker gözaltına alındı.

HSYK TOPLANDI, ADLİ TATİL İPTAL EDİLDİ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), silahlı terör örgütü FETÖ üyesi hakim ve savcılar hakkında en ağır tedbiri almak üzere olağanüstü toplandı. Türkiye genelindeki tüm hakim ve savcılardan izinli olanların, izinlerini keserek derhal görevlerine başlamaları ve adli tatilin iptaline karar verildi.

09.40 İTİBARİYLE GENELKURMAY BAKANLIĞI'NDAN ÇIKAN 200 ASKER TESLİM OLDU

Genelkurmay Başkanlığından çıkan 200'e yakın silahsız er ve erbaş 09.40 itibarıyla polise teslim olurken eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında, vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı.

10.07'DE 700'E YAKIN SİLAHSIZ ASKER DAHA TESLİM OLDU

Genelkurmay Başkanlığından çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş saat 10.07'de polise teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığı içinde darbeye katılmadığı için elleri bağlı olarak odalar içinde kilitli tutulan subay ve astsubaylar, sabah saatlerinde tahliye edildi.

ERDOĞAN'IN OTELİNE ATEŞ AÇAN DARBECİLER KAÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre kalıp ayrıldığı Marmaris'teki otele ağır silahlarla helikopterlerden ve karadan ateş açan askerler, darbe girişiminin başarısız olması sonucu bölgeden kaçtı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: ORGENERAL AKAR GÖREVİNİN BAŞINDADIR

Başbakan Yıldırım saat 10.37'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın sağ salim kurtarıldığı ve Çankaya'daki kriz merkezinde görevinin başında olduğunu açıkladı.

10.41'DE BAŞARISIZ DARBECİLER AKINCI ÜSSÜ'NÜ TERK ETMEYE BAŞLADI

FETÖ üyeleri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Akıncı Üssü'nü saat 10.41'de terk etmeye başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli üç Cumhuriyet savcısı, darbe girişimine karışan FETÖ'cü askerleri teslim almak üzere saat 12.56'da Genelkurmay Karargahı'na geldi.

DARBE GİRİŞİMİNİN BASTIRILMA SAATİ 13.00

Darbe girişiminin tamamen kontrol aldığına ilişkin açıklama Başbakan Yıldırım tarafından yapıldı. Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı, İçişleri, Adalet ve Milli Savunma Bakanları ile birlikte kameraların karşısına geçti. Yıldırım, "Bu kalkışma bastırılmıştır. Bir belayı büyük milletimiz basiretiyle defetmiştir" açıklamasını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı ve 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde yaşananların dakika dakika anlatıldığı iddianamede darbe girişiminin tamamen kontrol altına alındığı saatlerle ilgili "Saat 13.00'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Genelgesi'nde 'Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' dediği gibi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, iktidar ve muhalefet partilerinin desteğiyle aziz millet, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine 'Dur' demiş, azim ve kararlılığı ile istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN BİLANÇOSU: 250 ŞEHİT, 1 BİN 193 GAZİ

Darbe girişimi sırasında tanklara, tüfeklere, FETÖ mensubu teröristlere karşı sokaklarda mücadele veren 250 kişi şehit, 2 bin 193 kişi gazi oldu.

Kaynak: haberinburada