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işte 13.06.2017 tarihli güncel altın fiyatları!

İŞTE 13.06.2017 TARİHLİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

13 Haziran 2017 tarihli altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre düştü. İşte 13.06.2017 Salı için güncel altın fiyatları ve altın piyasasıyla ilgili detaylar...

Tarih : 13 Haziran 2017, 09:32
Puan Ver : İşte 13.06.2017 Tarihli Güncel Altın Fiyatları!(10/10)8


Yatırım yapacak veya hediye almayı düşünen vatandaşın yakından takip ettiği çeyrek altın bugün yani 13.06.2017 Salı günü ne kadar? Çeyrek altın fiyatları düne göre düştü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234.64 liradan alıcı bulurken altının gramı ise 143.11 liradan satılıyor. Spot altının onsu ise 1265.82 dolar.



 



kaynak:sözcü








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