Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yeni kabineyi açıkladı. 15 bakan aynı görevde kaldı, 6 yeni bakan kabineye girdi, 5 bakanın görev yeri değişti.

1 YENİ KABİNE HANGİ İSİMLERDEN OLUŞTU?

Başbakan Binali YıldırımBaşbakan Yardımcısı Bekir BozdağBaşbakan Yardımcısı Mehmet ŞimşekBaşbakan Yardımcısı Fikri IşıkBaşbakan Yardımcısı Recep AkdağBaşbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluAdalet Bakanı Abdülhamit GülAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaAvrupa Birliği Bakanı Ömer ÇelikBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖzlüÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SarıeroğluÇevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluEkonomi Bakanı Nihat ZeybekciEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkciİçişleri Bakanı Süleyman SoyluKalkınma Bakanı Lütfi ElvanKültür ve Turizm Bakanı Numan KurtulmuşMaliye Bakanı Naci AğbalMilli Eğitim Bakanı İsmet YılmazMilli Savunma Bakanı Nurettin CanikliOrman ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluSağlık Bakanı Ahmet DemircanUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

2 HANGİ İSİMLER KABİNEYE YENİ GİRDİ?

Hakan Çavuşoğlu (Başbakan Yardımcısı), Abdülhamit Gül (Adalet Bakanı), Jülide Sarıeroğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı), Osman Aşkın Bak (Gençlik ve Spor Bakanı), Ahmet Eşref Fakıbaba (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı), Ahmet Demircan (Sağlık Bakanı)

3 HANGİ BAKANLARIN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ?

Bekir Bozdağ (Başbakan Yardımcısı), Fikri Işık (Başbakan Yardımcısı), Recep Akdağ (Başbakan Yardımcısı), Nurettin Canikli (Milli Savunma Bakanı), Numan Kurtulmuş (Kültür ve Turizm Bakanı)

4 HANGİ BAKANLAR KABİNE DIŞINDA KALDI?

Yıldırım Tuğrul Türkeş (Başbakan Yardımcısı), Veysi Kaynak (Başbakan Yardımcısı), Akif Çağatay Kılıç (Gençlik ve Spor Bakanı), Faruk Çelik (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı), Nabi Avcı (Kültür ve Turizm Bakanı), Mehmet Müezzinoğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

5 YENİ KABİNEDE KAÇ KADIN BAKAN GÖREV ALDI?

Yeni kabinede, Fatma Betül Sayan Kaya (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı) ve kabineye yeni giren Jülide Sarıeroğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) ile birlikte 2 kadın bakan yer aldı.

6 YENİ KABİNENİN EN GENCİ VE EN YAŞLISI HANGİ İSİMLER?

Kabinenin en genç ismi 1979 doğumlu, 38 yaşındaki, Jülide Sarıeroğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) olurken, 1948 doğumlu Veysel Eroğlu (Orman ve Şu İşleri Bakanı) en yaşlı isim oldu.

7 YENİ KABİNEDEKİ BÖLGESEL DAĞILIM NASIL OLDU?

İstanbul (3), Gaziantep (2), İzmir, Yozgat, Kocaeli, Erzurum, Bursa, Adana, Düzce, Ankara, Kayseri, Antalya, Denizli, Şanlıurfa, Malatya, Trabzon, Mersin, Ordu, Bayburt, Sivas, Giresun, Afyonkarahisar, Samsun, Kars. İstanbul'un 3 bakan çıkardığı tabloda, Marmara Bölgesi bu anlamda ağırlık kazanıyor.

8 YENİ KABİNENİN EN KIDEMLİ İSMİ KİM?

Veysel Eroğlu (Orman ve Şu İşleri Bakanı) 6 dönem kabinede yer alarak en kıdemli isim.

9 YENİ KABİNEDE EKONOMİ YÖNETİMİ KİMLERDEN OLUŞTU?

Başbakan Yardımcısı: Mehmet ŞimşekEkonomi Bakanı: Nihat ZeybekciEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat AlbayrakMaliye Bakanı: Naci Ağbal

10 65. HÜKÜMETİN İLK REVİZYONUNDA NE OLMUŞTU?

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. Hükümet, ikinci revziyonunu yapmış oldu. 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Efkan Ala'nın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu getirilmişti. Soylu'dan boşalan koltuğa ise Mehmet Müezzinoğlu atanmıştı.

"BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR, BİR KAN DEĞİŞİMİDİR"

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliğe ilişkin, "Ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Ama bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir ve Bakanlar Kurulunda zaman zaman bir yeni değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır." dedi.

Kaynak: haberinburada