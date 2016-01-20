İŞTE 1 LİRALIK YARDIMI İLE TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN KIZ
Terör mağduru Surlu aileler için düzenlenen yardım kampanyasına, “Kusura bakmayın babam 4 aydır çalışmıyor” notuyla 1 lira bağışlayan küçük kızın 11 yaşındaki Siverekli Ebru Keskiner olduğu ortaya çıktı.
Şehit Öğretmen Cuma İbiş Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi Ebru Keskiner, herkesi duygulandıran bu anlamlı bağışıyla ayın öğrencisi seçildi. Parası olmadığı için ancak 1 lira gönderebildiğini söyleyen küçük Ebru, “Terör olayları bitsin ve herkes evinde kalsın. Belki mağdur aileler bu paralarla kendilerine ev alırlar” dedi. Anne Ayşe Keskiner de kızıyla gurur duyduğunu söyledi: “Biz kiracıyız, beş çocuğum var. Ebru ikinci çocuğum. Okul harçlığı olarak benden aldığı 1 lirayı Sur ilçesindeki terör mağduru ailelere göndermiş. Duyduğumda ağladım” diye konuştu.
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