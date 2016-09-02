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istanbul'un yeni metrosu 6 ilçeden geçecek

İSTANBUL'UN YENİ METROSU 6 İLÇEDEN GEÇECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni havalimanının raylı sistem bağlantıları olacak

Tarih : 02 Eylül 2016, 13:52
Puan Ver : İstanbul'un Yeni Metrosu 6 İlçeden Geçecek(7/10)7


Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni havalimanının raylı sistem bağlantıları olacak Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı ile Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hatları, bakanlık tarafından yapılacak. Sabah'ın haberine göre, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinden geçecek metro hattının proje bedeli toplam 4 milyar 845 milyon lira olarak belirlenirken, proje İstanbul trafiğine de nefes aldıracak.








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