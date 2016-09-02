

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni havalimanının raylı sistem bağlantıları olacak Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı ile Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hatları, bakanlık tarafından yapılacak. Sabah'ın haberine göre, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinden geçecek metro hattının proje bedeli toplam 4 milyar 845 milyon lira olarak belirlenirken, proje İstanbul trafiğine de nefes aldıracak.