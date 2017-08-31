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İSTANBUL'UN ÜNLÜ GECE KULÜBÜ FRAME'İN SAHİBİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI


İstanbul'un Ünlü Gece Kulübü Frame'in Sahibi Uyuşturucudan Tutuklandı
Tarih : 31 Ağustos 2017, 08:20
Puan Ver : İstanbul'un Ünlü Gece Kulübü Frame'in Sahibi Uyuşturucudan Tutuklandı(8/10)4

İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Frame'in sahibi Mehmet Şah Demir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı.. Aramalarda, 34 kilo 254 gram esrar, 5 kilo 340 gram extasy hap, 500 gram bonzai hammaddesi ve 518 gram bonzai ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Hakkında, uyuşturucu hap ve Skunk imal etme ve ticaretini yapma suçlamasıyla emniyette sorgulanan Mehmet Şah Demir'in de arasında bulunduğu 13 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Demir ve 10 kişi tutuklanırken, 2 kişi serbest kaldı.

ÜMİT KARAN'IN ORTAĞI OLDUĞU SÖYLENİYORDU

Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan'ın Demir'in ortağı olduğu geçmiş yıllarda basına yansımıştı. Demir, Ümit Karan'ın 38'inci yaş günü kutlamalarında gündeme gelmişti. 2014 yılındaki o kutlamada ünlü futbolcuya koç hediye etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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