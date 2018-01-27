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İSTANBUL'UN TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK KASIMPAŞA TÜNELİ AÇILDI


İstanbul'un Trafiğini Rahatlatacak Kasımpaşa Tüneli Açıldı
Tarih : 27 Ocak 2018, 14:20
Puan Ver : İstanbul'un Trafiğini Rahatlatacak Kasımpaşa Tüneli Açıldı(10/10)6

İstanbul trafiğine önemli bir soluk kazandıracak olan Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan Kasımpaşa Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla açıldı. Tünelle birlikte 1. Çevre Yoluna gidecek ve gelecek araçların ulaşım süreleri kısalacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği ve kamulaştırma işleri yine İBB tarafından yapılan proje ile bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlandı.

6 BİN 507 METREYİ BULUYOR

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1316 m. ve 1234 m. olmak üzere toplam 2550 m'lik çift tüplü Beyoğlu - Kasımpaşa Tüneli, 3817 m. bağlantı yolu ve 140 m'lik aç-kapa tünel ile beraber toplamda 6.507 m.'yi buluyor.

TÜNEL 40 BİN ARACA HİZMET VERECEK

Günde yaklaşık 4 bin aracın kullandığı mevcut yol, tünel ile beraber 40 bin araçlık kapasiteye ulaşacak.

ULAŞIM SÜRELERİ KISALACAK

Kasımpaşa Hasköy Tüneli'nin açılması ile birlikte başta Taksim bağlantısı olmak üzere, bölgeden 1. Çevre Yoluna gidecek ve gelecek araçların ulaşım süreleri kısalacak.

TURİZME DE KATKI SAĞLAYACAK

Tünelin Haliç ile Galata Bölgesindeki turizme sosyo-ekonomik açıdan büyük katkı sağlaması bekleniyor.

AVRASYA TÜNELİ'YLE ENTEGRE OLACAK

Üsküdar Sahil trafiğini rahatlatmak için yaklaşık 24 kilometre uzunluğunda tünel inşa edilecek. Proje, Harem-Beylerbeyi, Beylerbeyi-Çengelköy, Çengelköy-Küçüksu, Küçüksu-Kavacık ve Kavacık-Çubuklu olmak üzere 5 ayrı etap halinde tamamlanacak. Bu sayede Beykoz, Avrasya Tüneli'ne yer altından entegre edilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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