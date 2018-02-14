İstanbul'da yanı başına inşa edilen binanın altında kalan ve dönemin şeyhülislamına ait olduğu iddia edilen mezar, görenleri hayrete düşürüyor.

İstanbul'un tarihi yapıtlarla dolu kadim semti Karagümrük'te yer alan ziyaret kabir görenleri hayrete düşürüyor.

BİR BÖLÜMÜ YANINDAKİ APARTMANIN ALTINDA KALMIŞ

Bir bölümü hemen yanı başına inşa edilen apartmanın altında kabirdeki mezar taşı ise ziyaret alanına gizemli bir hava katıyor.

MEZAR TAŞI 1970 YILINDA YERLEŞTİRİLMİŞ

Kabire 1970 yılında yerleştirilen mezar taşında "Doğum ve ölüm tarihi bilinmeyen Şeyhülislam Müftü Hüseyin Efendi" yazıyor.

MEZAR, GİZEMİNİ KORUYOR

Teknik olarak bir Şeyhülislam'ın doğum tarihi blinmeybilir ancak ölüm tarihinin bilinmemesi neredeyse imkansız. Dolayısıyla iki bina sıkıştırılmış mezarla ilgili gerçek gizemini kuruyor.

Kaynak: haberinburada