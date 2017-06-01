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istanbul'un mayıs enflasyonu açıklandı

İSTANBUL'UN MAYIS ENFLASYONU AÇIKLANDI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayısta bir önceki aya kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0,31 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,26 azaldı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 12:52
Puan Ver : İstanbul'un Mayıs Enflasyonu Açıklandı(5/10)7


İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, mayısta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9,53, toptan fiyatlar yüzde 13,36 arttı.



SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI



Mayıs 2017'de perakende fiyatlar bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 6,47, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,29, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,04, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0,18, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,04 artış, gıda harcamalarında yüzde 0,74, konut harcamalarında yüzde 0,02 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda fiyat hareketi izlenmedi.



 



kaynak:sabah








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