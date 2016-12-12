O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

istanbul'un kalbine gafil terörist bombası

İSTANBUL'UN KALBİNE GAFİL TERÖRİST BOMBASI

Güvenlik uzmanları saldırıda kullanılan bombanın 'özel' olduğunu düşünüyor. İkiz saldırıda kullanılan bombalı aracın da uzaktan 'gafil terörist' yöntemiyle kumandayla patlatılma ihtimaline dikkat çekiliyor.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:21
Puan Ver : İstanbul'un Kalbine Gafil Terörist Bombası(7/10)9


 İstanbul'u kana bulayan bombalı intihar saldırılarını PKK'nın taşeron örgütü TAK üstlendi. İki canlı bomba maç sonu Beşiktaş Stadı'nda güvenliği sağlayan polisleri hedef aldı. 30'u polis 7'si sivil 1'i kimliği belirsiz 38 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi de yaralandı.



Terör Türkiye'yi bir kez daha vurdu. PKK, Vodafone Arena Stadı'nda Beşiktaş Bursaspor maçı sonrası güvenliği sağlayan çevik kuvvet polislerini hedef aldı. Resmi açıklamalara göre 30'u polis 7'si sivil, 38 kişi şehit oldu. Şehitlerden birinin kimliği belirlenemedi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: İstanbul  Un  Kalbine  Gafil  Terörist  Bombası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER