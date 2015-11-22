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istanbul'un kalbinde 1 yıl sürecek çalışma başladı

İSTANBUL'UN KALBİNDE 1 YIL SÜRECEK ÇALIŞMA BAŞLADI

Bahçelievler/Şirinevler Minibüs Terminali ve Zeminaltı Otopark Projesi çalışmaları nedeniyle E-5 Havaalanı istikametinden Şirinevler girişi trafiğe kapatıldı.

Tarih : 22 Kasım 2015, 10:13
Puan Ver : İstanbul'un Kalbinde 1 Yıl Sürecek Çalışma Başladı(6/10)6


Yol saat 23.00 sıralarında kapatılırken araçlar E-5 Bahçelievler yanyol girişten yönlendirildi. 1 yıl sürmesi planlanan çalışmalar tamamlandığında İstanbul'daki ulaşımın en kritik noktasında, 404 araç kapasiteli zeminaltı otoparkı, zemin üstünde de 65 minibüs kapasiteli bir  terminal yeralacak.



150 GÜNLÜK ÇALIŞMA DA BAŞLADI

 

Bu arada Mecidiyeköy Metro İstasyonu 2.Etap inşaat çalışmaları sebebiyle de, 150 gün süreyle Şişli-Mecidiyeköy ve Mecidiyeköy-Şişli istikameti'nde bazı yollar kademeli olarak trafiğe kapatıldı. Saat 23.00'da başlayan yol kapama çalışmalarında işçiler, metro inşaatı yapılacak alanın etrafını metal paravanlarla kapattı.

 

Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Buna göre kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;  1. Şişli-Mecidiyeköy İstikametinde: Büyükdere Caddesi'nin, Aytekin Kotil Caddesi ile Ortaklar Caddesi arasında kalan kesiminde kısmi şerit daraltması yapılarak, taşıt trafiği 2 şeritten verilecek, inşaat alanı ile binalar arasında yaya geçiş koridoru oluşturularak yayaların emniyetli geçişleri sağlanacaktır.   2. Mecidiyeköy-Şişli istikametinde: - Aytekin Kotil Caddesi ile Ortaklar Caddesi arasında kalan Bahçeler Sokak üzerinden (1 gidiş-1 geliş) verilerek taşıt trafik akışı sağlanacaktır. - Mecidiyeköy Yolu Caddesi üzerinden devam eden araçlar D-100 Karayolu altındaki Bağlantı Yolu ile önce Geçit Sokak ve ardından Abide-i Hürriyet Caddesi'nden ilerleyerek Büyükdere Caddesi'nin Şişli tarafına ulaşabileceklerdir.  3. Aytekin Kotil Caddesi'nin Büyükdere Caddesi bağlantısı kısmında ise Trafik Işığı Düzenlemesi ile taşıtların Şişli  yönüne katılımı sağlanacaktır.

 

GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞINACAK

 

Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı saatte tek yönde 70 bin, günde 1 milyon yolcu taşıyacak. Mecidiyeköy İstasyonu bu Metro Hattının en önemli Transfer İstasyonu olacak. Bu hat daha sonra ihale hazırlıkları süren, 16.75 km uzunluğunda, 10 İstasyonlu, Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosuna entegre olacaktır.

 

Hattın projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nce hazırlandı, yapımı Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü'nce gerçekleştiriliyor.

 

YENİ METRO HATTI İLE ULAŞIM SÜRELERİ

 

Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika

 

Kağıthane-Mecidiyeköy 4,5 dakika

 

Alibeyköy-Taksim 12 dakika

 

Kağıthane-Üsküdar 26 dakika

 

Tekstilkent-Mecidiyeköy 20,5 dakika

 

Çağlayan-Yenikapı 14,5 dakika

 

Alibeyköy-Bostancı 47 dakika

 

Çağlayan– Üsküdar 23,5 Dakika

 

Ümraniye– Kağıthane 39,5 Dakika

 

Eyüp (Alibeyköy)– Kadıköy 36,5 Dakika

 

Beşiktaş-Mecidiyeköy 5,5 dakika

 

Beşiktaş-Kağıthane 10 dakika

 

Beşiktaş-Mahmutbey 31,5 dakika

 

Beşiktaş-Alibeyköy 12,5 dakika

 

Beşiktaş-Etiler 13 dakika

 

Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25,5 dakika

 

Bahçeşehir-Mahmutbey 21 dakika

 

Bahçeşehir-Mecidiyeköy 47 dakika

 

Bahçeşehir-Beşiktaş 52,5 dakika

 

Halkalı Toplu Konut-Beşiktaş 38,5 dakika








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