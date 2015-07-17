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İSTANBUL'UN KABUSU GERİ DÖNDÜ


İSTANBUL'UN KABUSU GERİ DÖNDÜ
Tarih : 17 Temmuz 2015, 18:50
Puan Ver : İstanbul'un Kabusu Geri Döndü(6/10)5


İstanbul'u tatilcilerin boşaltması nedeniyle, bayramın ilk günü sabah saatlerinde trafikte yaşanan rahatlama, öğleden sonra, TEM yolu, Ankara istikameti ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kabusa dönüştü.



Köprü geçişlerinin ücretsiz olmasına rağmen, Maslak'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bir saatte ulaştığını söyleyen sürücü, “İstanbul boşaldı diyorlar, ama maalesef.Ümraniye'ye bayramlaşmaya gidiyoruz” dedi.



YOL AÇIK OLUR DİYE BAYRAMI BEKLEDİK



Esenyurt'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 2-3 saatte ulaştığını söyleyen bir başka sürücü ise, “Bayramın birinci günü yol açık olur diye düşünerek bekledik. Gümüşhane'ye gidiyoruz. Esenyurt'tan Fatih Köprüsü'ne 2-3 saatte geldik”dedi.








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