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İstanbul'un İntihar Girişimcisi Şovmeni, Bu Sefer Şişli'de AVM'nin Çatısına Çıktı

İSTANBUL'UN İNTİHAR GİRİŞİMCİSİ ŞOVMENİ, BU SEFER ŞİŞLİ'DE AVM'NİN ÇATISINA ÇIKTI

İstanbul'un birçok noktasında daha önce intihar girişimlerinde bulunan şovmen, bu kez Şişli'de AVM'nin çatısına çıktı. Şovmene alışan vatandaşlar, çekirdek çitleyerek canlı yayın yaptı.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 17:10
Puan Ver : İstanbul'un İntihar Girişimcisi Şovmeni, Bu Sefer Şişli'de Avm'nin Çatısına Çıktı(6/10)2

İstanbul'un Taksim, Haliç Metro Köprüsü gibi birçok noktasında daha önceden de intihar girişimlerinde bulunan şovmen İbrahim A., bu kez de Şişli'de bir AVM'nin çatısına çıktı.

Ekipler tarafından 1 saatte ikna edilmesinin ardından elinde yardım kutularıyla polis aracına götürülen İbrahim A., gazetecilere tekme savurdu. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla canlı yayın yaparken, bazıları da çekirdek yiyerek intihar girişimini film izler gibi seyretti.

MADDİ SIKINTISININ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay, saat 14.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'deki bir AVM'de meydana geldi. İstanbul'un birçok noktasında daha önce intihar girişimlerinde bulunan ve maddi sıkıntısı olduğunu iddia eden İbrahim A., bu kez Şişli'de bir AVM'nin çatısına çıktı.

ATLAMA İHTİMALİNE KARŞI HAVA YASTIĞI AÇILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri de ikna çalışmalarına başladı. AVM'nin güvenlik görevlileri ise şahsın atlayabileceği alanı güvenlik şeridi ile kapatarak vatandaşları uzaklaştırdı.

BAZILARI ÇEKİRDEK YEDİ BAZILARI CANLI YAYIN YAPTI

İkna çalışmaları sürdüğü esnada dışarıda toplanan bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla canlı yayın yaptı. Bazı vatandaşlar ise çekirdek yiyerek adeta film izler gibi intihar girişimini seyretti. İkna çalışmaları devam ederken ekipler şahsa su da verdi. Şahıs ise yaklaşık 1 saatlik ikna çalışmalarının ardından bulunduğu yerden indirildi.

ELİNDE YARDIM KUTULARIYLA KARAKOLA GİTTİÖte yandan, AVM'den çıkartılan şahıs polis aracına götürüleceği esnada gazetecilere de tekme savurdu. Elinde yardım kolileriyle çıkan şahıs ifadesi alınmak üzere Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. Şahsın daha önceden Taksim, Haliç Metro Köprüsü ve Kağıthane ilçelerinde çok kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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