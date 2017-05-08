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istanbul'un incisinin değeri belli oldu

İSTANBUL'UN İNCİSİNİN DEĞERİ BELLİ OLDU

Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) araştırmasına göre, 114 milyon 453 bin metrekare arazinin bulunduğu Boğaz'da, arsaların değeri halihazırda 670 milyar lira olarak belirlendi

Tarih : 08 Mayıs 2017, 13:07
Puan Ver : İstanbul'un İncisinin Değeri Belli Oldu(8/10)5


Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre, İstanbul Boğazı'ndaki toplam 114 milyon 453 bin metrekarelik arazinin değeri 670 milyar lira seviyesinde bulunuyor.



TUVİMER Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, İstanbul Boğazı'nda tapulandırılabilir ve işlevlendirilerek piyasa arzına açılabilir arazilere ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını AA muhabiri ile paylaştı.



Altun, "TUVIMER Değer Haritaları" üzerinden hazırladıkları "İstanbul'un Varlık Değerleri" başlıklı çalışmada, Boğaziçi'nde bulunan 114 milyon 453 bin metrekarelik alanı ele aldıklarını, söz konusu alana arsa ve tarlaların dahil olduğunu bildirdi.



Daha önce yaptıkları bir araştırmaya değinen Altun, İstanbul'da yaklaşık 5,2 milyar metrekare arazi bulunduğunu, kentteki yol, göl ve değer atanması mümkün olmayan ve satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışındaki bütün arsa ve arazilerin değerinin 2 trilyon 50 milyar 974 milyon 856 bin 94 dolar olduğunu kaydetti.



Altun, İstanbul'da en değerli ilçelerin başında Şişli'nin geldiğini, Şişli'yi Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih'in izlediğini, söz konusu ilçelerde arsaların ortalama metrekare değerinin 10-25 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.



Çatalca, Şile ve Silivri'deki toplam arsa ve arazilerin ortalama metrekare değerinin 500 liranın altında bulunduğunu kaydeden Altun, Çatalca, Şile ve Silivri dışında en düşük değere sahip ilçelerin Arnavutköy ve Büyükçekmece olduğunu, söz konusu ilçelerde arsa ve arazilerin ortalama metrekare değerinin 500-bin lira aralığında bulunduğunu bildirdi.



 



kaynak:habertürk








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