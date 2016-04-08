O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

istanbul'un hızlı değişiminde inşaatın katkısı büyük!

İSTANBUL'UN HIZLI DEĞİŞİMİNDE İNŞAATIN KATKISI BÜYÜK!

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Marka Şehirler Zirvesi, inşaat şirketlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Zirvede İstanbul'un dünya kentleri arasındaki yükselişi ve Türkiye'nin marka potansiyeli yüksek şehirleri konuşuldu.

Tarih : 08 Nisan 2016, 10:15
Puan Ver : İstanbul'un Hızlı Değişiminde İnşaatın Katkısı Büyük!(7/10)7


Türkiye'de ilk defa düzenlenen Marka Şehirler Zirvesi, inşaat şirketlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Zirvede İstanbul'un dünyanın tanınan ve gelişen kentleri arasındaki yükselişi ve Türkiye'nin marka potansiyeli yüksek şehirleri konuşuldu. Marka şehirlerin ekonomiye katkısı göz önünde bulundurularak, kamu-özel ortaklığıyla geliştirilebilecek potansiyele vurgu yapıldı.

Eventuum tarafından düzenlenen zirvede açış konuşmasını yapan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “İstanbul doğal bir marka şehirdir” diyerek, şöyle devam etti:

“İstanbul, yüzyıllardır bulunduğu jeopolitik konum itibariyle doğal bir marka şehirdir. Marka doğmuştur. Yüzyılları aşan bu süreçte birden fazla kültüre ev sahipliği yapan İstanbul doğal olarak kültürel bir merkez özelliğine sahip. Coğrafi konum itibariyle ise yine doğal bir geçiş, birleşme noktası olması itibariyle ticaret merkezi. İstanbul doğal olarak uluslararası bir kültür merkezi, bir finans merkezidir. İstanbul'umuzu çok da yıprattık. En nadide yerlere sanayiler kurduk, ‘Altınboynuz'u balçık, Boğaz'ı kanalizasyon haline getirdik. Ancak yine bizler bozduğumuz bu güzellikleri geri kazanmak için büyük mücadeleler vererek başarılı olduk ki bugün Haliç'imiz Boğaz'ımız pırıl pırıl halde.”





‘İnşaatın katkısı büyük'

İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, yaptığı açış konuşmasında İstanbul'un geldiği noktada inşaat sektörünün önemine dikkat çekti. İstanbul'un dünyada marka şehir olarak önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Kalsın, “Bu şehirler yüzyıllara meydan okuyarak ülkelerin önüne geçiyor. İstanbul'un da bu hızlı değişiminde inşaat sektörü önemli katkı sunuyor. 600 bin üyemizin 32 bini bu sektörde, yan sektörlerle birlikte 70 bini buluyor. Kamu, STK ve özel sektör olarak ortak akılla hareket edersek İstanbul'un marka değerini daha iyi ortaya koyarız” dedi.



 



 








Etiketler: İstanbul  Un  Hızlı  Değişiminde  İnşaatın  Katkısı  Büyük    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER