İSTANBUL'UN HER YERİNDELER... ŞİFRELERİ DEŞİFRE OLDU
Kanayan yaraya dönüşen bonzai başta olmak üzere beyaz zehir illetiyle baş etmeye çalışan Narkotik polisi, uyuşturucu kullanan çocukların ailelerini şifreli kelimelerle kandırdıklarını, anne babalarının yanında özel kelimeler kullandıklarını belirledi. Buna göre, uyuşturucu esiri gençlerr arasında yaygın olan “Kaydırma”, “Gökkuşağı”, “Cennet”, “Yeşillik”, “Sarı kız”, “Kamyon şoförü”, *Pilot”, “Çimen” ve “Fişek” sözcükleri, aslında eroin, esrar, kokain, uyuşturucu hap ve bonzai için kullanılıyor. Polis, aileleri uyarmak için hem kullanıcılar hem satıcılar arasında şifre olarak kullanılan 70 kelimeden oluşan bir sözlük hazırlıyor.
SANAL DEVRİYE TAKİPTE
Çeşitli kimyasal maddelerle zirai ilaçların emdirilmesi yoluyla üretilen bonzainin, bazı sosyal medya hesaplar aracılığıyla farklı isimler altında satıldığını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni bir çalışmaya imza attı. Sanal alemi takip edecek bir “sanal devriye” ekibi oluşturan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, inceleme altına aldığı uyuşturucu satışı yapılan hesapların kapatılması için gerekli girişimlerde bulunuyor. Bu yolla sosyal medya ve internet siteleri üzerinden özellikle gençlerin uyuşturucuya ulaşımı ve zehir satışı engellenecek.
kaynak:hürriyet
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