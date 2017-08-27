Taksim Meydan'ında bulunan oturma alanlarında uyuyan evsiz vatandaşların meydanı adeta yatakhaneye çevirmesi dikkat çekti. Birçok vatandaşın aynı anda oturma alanlarında uyuduğu anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

TAKSİM MEYDANI DEĞİL 'TAKSİM YATAKHANESİ'

İstanbul'da şehrin en işlek yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'na, yerli turistler ile yabancı turistlerin gezi ve alış veriş yaptıktan sonra dinlenmeleri için oturma alanları oluşturulmuştu. Özellikle kabalığın ve oteller bölgesi yoğunluğunun yaşandığı meydanda yorulan vatandaşlar ve turistler dinlenmek için bu alanları tercih ediyor.

Sabahın erken saatlerinde Taksim meydanına gelen vatandaşlar, dinlenme alanlarını yatak gibi kullanan evsiz vatandaşları gördü. Bu durumu kimisi umursamadı kimisi de şaşkınlığını gizleyemedi. Geceyi sokakta geçiren ihtiyaç sahibi ve evsiz vatandaşların bazıları havanın etkisinden korunmak için üzerine yorgan örtmeyi tercih derken bazıları da el ve yüz kısımlarını kapatarak uyumaya devam etti. Taksim Meydanı'nı adeta yatakhaneye çeviren evsiz vatandaşların görüntüsü yürek burktu.

Kaynak: haberinburada