Dün Beşiktaş'ta herkesin gözü önünde yine bir kadına şiddet vakası yaşandı. Akşam saat 18:00 sıralarında bir kafede bir çift arasında kavga çıktı. Fuat Ş. tartıştığı sevgilisine herkesin gözü önünde kafa attı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Fuat Ş.'nin 'Ben hesabı ödeyeyim' şeklindeki sözleri tepki çekti.

ÖNCE BAĞIRDI SONRA KAFA ATTI

Olay, dün saat 18:00 sıralarında Beşiktaş'ta bir kafede yaşandı. Adının Kübra olduğu öğrenilen kadın ile sevgilisi Fuat Ş. arasında tartışma çıktı.

Sevgilisinin telefonunu alan Fuat Ş., 'Kaç kişiyle konuşuyorsun?' diyerek genç kadına önce bağırdı sonra da kafa attı. Yüzüne darbe alan kadının burnu kırıldı. Genç kadını darp eden Fuat Ş.'nin "Hesabı ödeyeyim"demesi ve rahat tavırları herkesi şoke etti.

TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDI

Şiddete uğrayan kadın, sevgilisi Fuat Ş.'nin kendisini aldattığını, aralarında tartışma çıktığını ve ayrıldıklarını iddia etti.

Şiddete tanık olan vatandaşlar polise haber verdi. Fulya Acıbadem Hastanesi'ne götürülen genç kadın, darp raporu aldı ve Fuat Ş.'den şikayetçi oldu. Fuat Ş. ters kelepçe ile kelepçelenerek gözaltına alındı.

Bu arada, Kübra isimli kadının daha önceki eşinden şiddet gördüğü için ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada