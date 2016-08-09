İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE GÜPEGÜNDÜZ TARANDI!
İstanbul Eyüp'te 36 yaşındaki Abbas Ata, küçük kızıyla birlikte evinin önündeki otomobile binerken uzun namlulu silahlı şahıslar tarafından tarandı.
İstanbul Eyüp'te 36 yaşındaki Abbas Ata, bugün sabah 11.00 sıralarında küçük kızıyla birikte evinden çıkarak otomobile bindi. Otomobile bindiği sırada siyah bir otomobil sokağa girdi ev içerisinde yüzleri maskeli ve uzun namlulu silahlı şahıslar bir anda 11 kurşunu Ali Ata'ya sıktı.
Güpegündüz sokak ortasında taranan 36 yaşındaki Abbas Ata kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Abbas Ata'nın 10 yıl hapis yattığı cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar