

İstanbul Eyüp'te 36 yaşındaki Abbas Ata, bugün sabah 11.00 sıralarında küçük kızıyla birikte evinden çıkarak otomobile bindi. Otomobile bindiği sırada siyah bir otomobil sokağa girdi ev içerisinde yüzleri maskeli ve uzun namlulu silahlı şahıslar bir anda 11 kurşunu Ali Ata'ya sıktı.







Güpegündüz sokak ortasında taranan 36 yaşındaki Abbas Ata kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.







Abbas Ata'nın 10 yıl hapis yattığı cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.